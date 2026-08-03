La sanción que recibirá River después del partido ante Rosario Central: el monto y las razones

River Plate atraviesa horas de tensión luego de la derrota por 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El resultado profundizó el momento futbolístico del equipo y generó el descontento de los hinchas, aunque la controversia no terminó con el cierre del encuentro.

Una decisión adoptada por la dirigencia del club extendió la polémica más allá de lo sucedido dentro del campo de juego. Tanto el entrenador Eduardo Coudet como los futbolistas no realizaron declaraciones ni antes ni después del partido, incumpliendo las obligaciones de prensa establecidas por el reglamento de la Liga Profesional.

La medida incluyó la ausencia de la conferencia de prensa posterior al encuentro, la falta de entrevistas televisivas y la negativa a atender a los medios en la denominada zona mixta. Como consecuencia de esa decisión institucional, River será sancionado económicamente con tres multas previstas en la reglamentación vigente.

Las sanciones previstas por el reglamento

El reglamento de la Liga Profesional contempla sanciones económicas cuando los clubes incumplen con las obligaciones de prensa establecidas para cada jornada.

En el caso de River, la falta de declaraciones generará tres multas diferenciadas, cada una vinculada a una instancia específica de atención a los medios. Las sanciones serán las siguientes:

Una multa equivalente al valor bruto de 250 entradas generales por la ausencia de Eduardo Coudet en la conferencia de prensa posterior al partido.

por la ausencia de Eduardo Coudet en la conferencia de prensa posterior al partido. Una multa equivalente a 100 entradas generales por no haber designado a un futbolista para realizar entrevistas antes del inicio del encuentro.

por no haber designado a un futbolista para realizar entrevistas antes del inicio del encuentro. Una multa equivalente a 200 entradas generales por la ausencia de declaraciones de jugadores una vez finalizado el partido, tanto en el campo de juego como en la zona mixta.

Las tres sanciones responden exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones de comunicación previstas por la organización del torneo.

La decisión de no hablar con la prensa

Según la información difundida, la dirigencia del club resolvió que ni el entrenador ni los futbolistas mantuvieran contacto con los medios de comunicación.

La medida se aplicó de manera integral y alcanzó todas las instancias habituales previstas en cada jornada oficial. De ese modo, no hubo declaraciones:

En la conferencia de prensa posterior al encuentro.

En las entrevistas televisivas.

En la atención a los periodistas en la zona mixta.

En las entrevistas previas al inicio del partido.

Esta determinación derivó directamente en la aplicación de las sanciones económicas contempladas por el reglamento de la Liga Profesional.

Un antecedente reciente durante el Torneo Clausura

No es la primera vez que River incurre en este tipo de infracción durante el actual Torneo Clausura. El antecedente inmediato ocurrió en la primera fecha, luego de la derrota frente a Barracas Central. En aquella oportunidad, el cuerpo técnico tampoco cumplió con la conferencia de prensa reglamentaria.

Debido a una sanción disciplinaria que pesaba sobre Eduardo Coudet, quien debía presentarse ante los medios era Ariel Broggi, encargado de reemplazar al entrenador en ese compromiso. Sin embargo, Broggi tampoco brindó declaraciones al finalizar el partido y el club fue sancionado por ese incumplimiento.

Con el episodio registrado tras el encuentro frente a Rosario Central, River vuelve a quedar expuesto a las penalidades económicas previstas por la organización del campeonato.

Un calendario exigente para River

Mientras el club espera la aplicación formal de las sanciones económicas, el plantel ya tiene la mirada puesta en los próximos compromisos oficiales. El equipo dirigido por Eduardo Coudet volverá a jugar el sábado 8 de agosto, desde las 17, cuando visite a Tigre en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Ese encuentro será apenas el segundo de una serie de siete compromisos que River ya tiene confirmados para el mes de agosto. Posteriormente afrontará nuevos compromisos por el campeonato local.

El calendario previsto incluye los siguientes partidos:

Tigre , el 8 de agosto.

, el 8 de agosto. Argentinos Juniors , el 16 de agosto.

, el 16 de agosto. Vélez , el 18 de agosto.

, el 18 de agosto. Banfield, el 30 de agosto.

También se viene la Copa Sudamericana

Además de la competencia doméstica, River afrontará durante agosto una instancia decisiva en el plano internacional. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. La programación confirmada contempla:

Partido de ida: 12 de agosto, en Colombia.

12 de agosto, en Colombia. Partido de vuelta: una semana después, en el estadio Monumental.

La seguidilla de compromisos convierte a agosto en un mes de intensa actividad para el conjunto de Núñez, que buscará revertir el momento deportivo luego de la derrota sufrida ante Rosario Central.