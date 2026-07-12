Boca anunció que Sebastián Villa está a un paso de regresar al club

Boca Juniors confirmó que Sebastián Villa está muy cerca de convertirse nuevamente en jugador del club. A través de un comunicado oficial, la institución informó que el delantero colombiano se realizará la revisión médica y, de superar los estudios, se transformará en refuerzo para la próxima temporada.

"El jugador Sebastián Villa se realizará mañana los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes será refuerzo de Boca", publicó el club en uno de sus canales oficiales.

Villa regresa al Xeneize tras un primer ciclo que se extendió entre 2018 y 2023 y que terminó en medio de un conflicto judicial y su posterior salida de la institución. Luego continuó su carrera en Independiente Rivadavia.

Según trascendió, Boca abonará alrededor de 6,5 millones de dólares por el pase del futbolista, quien firmaría un contrato por cuatro temporadas.

Durante su primera etapa en el club, el atacante disputó 172 partidos oficiales, convirtió 29 goles, brindó 33 asistencias y conquistó siete títulos.

Montero también se acerca

Además del regreso de Villa, Boca continúa activo en el mercado de pases y avanza por la incorporación del arquero colombiano Álvaro Montero.

De acuerdo con la información oficial, el guardameta arribará al país en las próximas horas y el martes se someterá a la revisión médica antes de concretar su incorporación al plantel.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.