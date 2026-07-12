La AFA pidió jugar con la camiseta alternativa ante Inglaterra en las semifinales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó un pedido formal ante la FIFA para que la Selección argentina utilice su camiseta alternativa en el partido frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Según informó el periodista Diego Monroig, la Albiceleste solicitó vestir la casaca azul, tal como lo hizo en el encuentro ante Jordania durante el certamen. La respuesta del organismo internacional se conocerá el martes, cuando también se oficialice cuál de los dos equipos será considerado local.

La posibilidad de jugar con la camiseta alternativa remite inevitablemente a uno de los partidos más recordados de la historia del fútbol argentino: la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra en el Mundial de México 1986, con los históricos goles de Diego Armando Maradona.

En las próximas horas, además, la FIFA dará a conocer la designación del equipo arbitral para el encuentro que definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo.

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cinco oportunidades por la Copa del Mundo:

5 partidos disputados.

1 victoria de Argentina.

1 empate, con clasificación argentina por penales.

3 triunfos de Inglaterra.

Cuándo se juega la semifinal

Argentina e Inglaterra se enfrentarán el miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la final del Mundial 2026.

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