La Liga de Potrero se consagró campeona de la Copa Esperanza tras vencer a la Liga Universitaria

La selección de la Liga de Potrero se coronó campeona de la Copa Esperanza luego de imponerse por 1 a 0 frente a la Liga Universitaria (UNCA) en la final del certamen.

El único tanto del encuentro llegó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Braian Arias aprovechó una jugada de pelota parada para marcar el gol que terminó definiendo el partido.

Durante el tramo final del encuentro, el conjunto campeón debió sostener la ventaja con un jugador menos tras la expulsión de uno de sus futbolistas, aunque logró mantener el resultado hasta el pitazo final.

Desde la organización destacaron el desarrollo de la jornada en un clima de respeto y convivencia, además de felicitar a los equipos participantes por el comportamiento dentro y fuera del campo de juego.

También reconocieron el trabajo de la comisión organizadora, encabezada por el presidente Juan Delgado, el vicepresidente Julián Delgado, integrantes de la comisión directiva, planilleros y colaboradores que participaron en la realización del torneo.