Un jugador de Egipto volvió a cuestionar a Messi tras el Mundial: "Después de ese partido dejó de agradarme"

La polémica entre la Selección argentina y Egipto por el partido del Mundial 2026 volvió a tomar fuerza. En esta oportunidad, el defensor Ahmed Fatouh lanzó duras declaraciones contra Lionel Messi, a quien aseguró haber dejado de admirar luego del enfrentamiento entre ambos equipos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa egipcio Kalam El Nas y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

"Para mí Messi es un jugador normal"

Consultado sobre cómo se preparó para marcar al capitán argentino, Fatouh respondió que nunca sintió una presión especial por enfrentarlo.

"La verdad es que no pienso en esas cosas. Yo juego con normalidad. Entro a un partido, ya sea contra un equipo grande o pequeño, y para mí es exactamente lo mismo. No me importa quién esté enfrente", afirmó.

Ante una nueva pregunta sobre si le imponía respeto enfrentar al ocho veces ganador del Balón de Oro, el defensor fue aún más contundente.

Ahmed Fatouh, referente de la selección egipcia. (Foto: Reuters)

"No temo a nadie. Para mí Messi es normal, un jugador normal. Como cualquiera que juegue en la tercera división de la liga local. No me hace diferencia".

"Después de ese partido dejó de agradarme"

La parte más resonante de la entrevista llegó cuando le consultaron si seguía admirando al capitán argentino.

Fatouh reconoció que antes del partido tenía una buena imagen del rosarino, aunque aseguró que eso cambió después del cruce mundialista.

"La verdad es que, después de ese partido, ya dejó de agradarme. Antes me agradaba, claro. Pero después de este partido, no", sostuvo.

El futbolista no explicó qué episodio puntual motivó ese cambio de opinión, aunque durante la entrevista coincidió con comentarios de la conductora que cuestionaban algunas actitudes de Messi durante el encuentro.

Persisten las críticas por el arbitraje

Las declaraciones se producen varios días después del partido en el que Argentina logró una agónica clasificación tras remontar una desventaja de dos goles.

Desde entonces, distintos protagonistas del seleccionado egipcio expresaron su malestar por algunas decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro, una situación que continúa alimentando la polémica alrededor de aquel cruce mundialista.

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