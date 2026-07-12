Máxima alerta en Atlanta por Argentina-Inglaterra: preparan un operativo de seguridad sin precedentes

La clasificación de la Selección argentina y de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 puso en marcha un amplio operativo de seguridad en Atlanta. Las autoridades estadounidenses preparan un dispositivo especial para el partido del próximo miércoles ante el riesgo de incidentes entre ambas parcialidades.

El Departamento de Policía de Atlanta (APD) considera que se trata de uno de los mayores desafíos de seguridad del torneo debido a la histórica rivalidad entre ambos países y al importante flujo de aficionados que se espera en la ciudad.

La "tribuna mixta", la principal preocupación

Uno de los puntos que más inquieta a los organizadores es el sistema de distribución de localidades implementado por la FIFA.

A diferencia de lo que ocurre en competencias como la Premier League o el fútbol argentino, donde las hinchadas permanecen separadas por sectores claramente delimitados, en el Mundial gran parte de las tribunas serán compartidas por simpatizantes de ambos equipos.

Solo los bloques asignados oficialmente a las federaciones, ubicados detrás de cada arco, estarán reservados para cada parcialidad. En el resto del estadio habrá una distribución mixta de aficionados, una situación que obliga a reforzar los controles y la presencia policial.

Ya se registraron algunos incidentes

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales videos de enfrentamientos aislados entre hinchas argentinos e ingleses en distintos puntos de Atlanta.

Según reportó el diario británico Daily Mail, también hubo incidentes menores en bares y en las inmediaciones del estadio, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a intensificar el monitoreo previo al encuentro.

Un partido con un fuerte componente histórico

El operativo contempla no solo el aspecto deportivo, sino también el contexto histórico que rodea cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.

De acuerdo con el medio británico, los responsables del dispositivo de seguridad tuvieron en cuenta antecedentes como la Guerra de Malvinas de 1982 y la histórica victoria argentina en el Mundial de México 1986, marcada por la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona.

Además, se espera la llegada de miles de hinchas argentinos provenientes de distintos estados, especialmente de Florida, muchos de ellos incluso sin entradas para el partido, lo que incrementará el movimiento en los alrededores del Mercedes-Benz Stadium durante toda la jornada.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.