Boca anunció a su primer refuerzo y Arruabarrena sueña con un mundialista

El mercado de pases comenzó a moverse con intensidad para Boca, que oficializó la incorporación de su primer refuerzo de cara a un segundo semestre que se presenta como uno de los grandes desafíos deportivos para la institución. El elegido para fortalecer el plantel es Leandro Lozano, defensor uruguayo de 27 años, quien completó exitosamente la revisión médica, firmó su vínculo contractual por tres temporadas y se transformó formalmente en una nueva alternativa para el sector derecho de la defensa del equipo dirigido tácticamente por Rodolfo Arruabarrena.

La concreción del fichaje representa el resultado de un proceso de negociaciones que demandó un importante trabajo entre las dirigencias de ambos clubes. Finalmente, el Consejo de Fútbol de Boca logró destrabar la salida del futbolista y concretó la compra del 100% de su pase, que pertenecía a Argentinos Juniors.

Una negociación intensa que llegó a buen puerto

El acuerdo definitivo no estuvo exento de versiones cruzadas respecto de los números de la transferencia. Durante el desarrollo de las conversaciones circularon diferentes cifras vinculadas a la operación, aunque el cierre oficial despejó cualquier incertidumbre.

La transferencia quedó sellada por un monto neto de 3.500.000 de dólares, cifra que convierte la incorporación de Lozano en una de las apuestas más importantes realizadas por Boca durante el actual receso.

Los principales detalles de la operación son los siguientes:

Jugador incorporado: Leandro Lozano.

Leandro Lozano. Edad: 27 años.

27 años. Procedencia: Argentinos Juniors.

Argentinos Juniors. Porcentaje adquirido: 100% del pase.

100% del pase. Monto de la operación: 3.500.000 de dólares netos.

3.500.000 de dólares netos. Duración del contrato: Tres temporadas.

Una respuesta para una posición que necesitaba estabilidad

La llegada del defensor uruguayo apunta directamente a resolver una de las zonas que mayores dificultades presentó para Boca. El lateral derecho venía siendo un puesto caracterizado por la constante rotación y por convertirse en un verdadero foco de preocupación dentro del denominado búnker xeneize.

En ese contexto, la incorporación de Lozano aparece como una respuesta concreta a una necesidad futbolística. El cuerpo técnico suma un jugador que llega respaldado por características que fueron valoradas durante las negociaciones y que lo posicionan como una opción importante para el funcionamiento del equipo.

Entre las principales virtudes destacadas del nuevo refuerzo aparecen:

Regularidad en su rendimiento.

en su rendimiento. Temperamento dentro del campo de juego.

dentro del campo de juego. Gran despliegue físico para cubrir el sector derecho.

Estas condiciones fueron evidenciadas tanto durante su etapa defendiendo la camiseta de Argentinos Juniors como anteriormente en Nacional de Montevideo, experiencias que marcaron su recorrido previo antes de concretar su llegada a Boca.

Firma, presentación y trabajo inmediato

El arribo de Lozano no se limitó únicamente al aspecto administrativo de la transferencia. Una vez completados los estudios médicos y estampada la firma que oficializó su contrato en las oficinas de La Bombonera, el futbolista dejó en claro su intención de incorporarse cuanto antes a la dinámica cotidiana del plantel.

Sin demoras, el defensor se colocó la indumentaria de entrenamiento y se integró inmediatamente a las prácticas junto al resto de sus nuevos compañeros, iniciando así su proceso de adaptación dentro del grupo y quedando a disposición del cuerpo técnico.

Ese rápido paso desde la formalización del contrato hacia el trabajo en el campo refleja el comienzo de una nueva etapa para el futbolista, que ya forma parte del plantel de Boca en un momento clave de la temporada.

El primer movimiento de un mercado que ya comenzó

Con la incorporación de Leandro Lozano, Boca concreta su primer refuerzo oficial para afrontar un segundo semestre de alta exigencia. La institución resolvió una negociación compleja, adquirió la totalidad de los derechos del futbolista y sumó una nueva alternativa para un puesto que venía requiriendo respuestas.

La operación, cerrada por 3.500.000 de dólares netos, representa una de las inversiones más importantes realizadas por el club durante este receso. Al mismo tiempo, el inmediato comienzo de los entrenamientos del lateral uruguayo marca el inicio de su integración al equipo, con el objetivo de aportar sus cualidades de regularidad, temperamento y despliegue físico en una posición que había sido motivo de reiteradas rotaciones y preocupaciones para el conjunto xeneize.

Próximo refuerzo

Con el primer refuerzo abrochado, Juan Román Riquelme ahora apunta buscar variantes en otros puestos. En ese contexto, en las últimas horas surgió el nombre de un delantero para ocupar el lugar que deja Cavani. Se trata de otro atacante uruguayo: Rodrigo Aguirre, quien actualmente está disputando el Mundial con la selección de su país.

Según aseguró el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, en el programa El Espectador Deportes, el club de la Ribera tiene encaminada la llegada del centrodelantero charrúa.

Aguirre tiene 31 años y milita en Tigres de México. En lo que va del año, registró 5 goles en 23 partidos. Sus primeros pasos fueron en Liverpool. Debutó en 2011 y, tras tres años, fue vendido al fútbol italiano.

Su carrera en el extranjero es larga. En el Calcio vistió las camisetas de Udinese, Empoli y Perugia. Pasó por el Lugano de Suiza antes de regresar a Uruguay para defender los colores de Nacional, aunque en el Tricolor estuvo solo una temporada.

De allí se marchó al Botafogo de Brasil y luego a la Liga de Quito, antes de recalar en México, donde jugó en Necaxa, Monterrey y América hasta desembarcar en Tigres.

Con la Celeste, Aguirre jugó en la Sub-17 y Sub-20, y debutó en la mayor el 15 de noviembre de 2024. Su estreno no pudo ser mejor, ya que fue titular y marcó un gol en la victoria 3-2 frente a Colombia por las Eliminatorias sudamericanas.

Bielsa lo convocó para el Mundial, donde tuvo algunos minutos en el empate ante Arabia Saudita.