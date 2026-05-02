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Boca busca un triunfo clave ante Central Córdoba para pelear por el liderazgo de su zona en el Torneo Apertura

Con la clasificación asegurada, el Xeneize enfrenta al elenco de Santiago del Estero con un once alternativo y la ilusión de cerrar como líder de su zona.

2 Mayo de 2026 07.54

Boca enfrenta este sábado a Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Apertura. El conjunto de Claudio Úbeda ya está clasificado aunque buscará terminar en el primer puesto de la Zona A.

El partido que comenzará a las 16:15, será televisado por TNT Sports Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Boca, con suplentes y la cabeza en la Copa

El Xeneize llega a este cruce con la ilusión intacta: suma 27 puntos y está a solo uno del líder, Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el equipo viene de sufrir un golpe en la Copa Libertadores, donde perdió el 1-0 ante Cruzeiro y cortó un invicto de 14 partidos.

Enfocado en el compromiso copero del próximo martes frente a Barcelona de Ecuador, Úbeda planea poner en cancha una formación con varios habituales suplentes para cuidar a los titulares.

Central Córdoba, sin chances pero con ganas de dar el golpe

El equipo santiagueño, dirigido por Lucas Pusineri, marcha decimotercero con 16 puntos y ya no tiene posibilidades de meterse en los playoffs. En la última fecha, empató sin goles ante Lanús y buscará cerrar el torneo con una alegría ante su gente.

Las probables formaciones de Boca y Central Córdoba por el Torneo Apertura

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

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Boca Juniors Central Córdoba Torneo Apertura

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