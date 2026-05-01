El tremendo elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto: "Un súper trabajo"

El director del equipo Alpine de Fórmula 1, Flavio Briatore, conocido por su estilo impulsivo y directo, no dudó en felicitar públicamente al piloto argentino Franco Colapinto tras su sobresaliente actuación en la clasificación sprint del Gran Premio de Miami. En una publicación en sus redes sociales, Briatore compartió una imagen en la que se le veía abrazando al piloto de Pilar, acompañado de un breve pero contundente mensaje de felicitación: "¡Bravo, Franco! Un súper trabajo, sigue así".

El gesto no solo refleja un reconocimiento al esfuerzo del joven de 22 años, sino también una clara señal de apoyo hacia su progresión dentro de un equipo que en el pasado no ha escatimado críticas hacia el piloto argentino. Este reconocimiento es aún más significativo si se considera que Colapinto había tenido un arranque de temporada complicado, con una desventaja de 14 puntos respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, tras las primeras tres fechas del campeonato.

Un resultado sobresaliente en la clasificación sprint

La jornada del viernes en el Circuito de Miami, alrededor del Hard Rock Stadium, fue particularmente significativa para Colapinto. En una clasificación sprint que tuvo lugar en la tarde de ese día, el piloto argentino logró una actuación brillante, accediendo a la tercera ronda de clasificación y logrando el octavo lugar para la parrilla de salida de la carrera del sábado, programada para las 13:00 de Argentina. Este resultado no solo le permitió superar a su compañero Gasly, sino que también dejó atrás al Red Bull de Isack Hadjar, lo que subrayó aún más la magnitud de su desempeño.

El trabajo detrás del éxito

Aunque la clasificación sprint fue un evento clave para Colapinto, el piloto argentino dejó claro que el resultado no fue fruto de la casualidad ni de una única jornada de esfuerzo. En declaraciones posteriores, Franco enfatizó que su rendimiento fue el resultado de un trabajo continuo durante el receso de más de un mes que sufrió la Fórmula 1 debido a las suspensiones de los fines de semana de Bahréin y Arabia Saudita, a causa del conflicto en Medio Oriente.

Durante este periodo de inactividad, el equipo Alpine aprovechó la pausa para profundizar en el conocimiento del auto y en la adaptación del piloto a sus características. Colapinto subrayó que fue esencial la colaboración constante con los ingenieros y mecánicos de Alpine, quienes le permitieron comprender mejor las condiciones del monoplaza. En este sentido, el piloto no dudó en agradecer a todo el equipo por el apoyo brindado durante este tiempo de ajustes.

Superando expectativas

Este rendimiento de Colapinto en el Gran Premio de Miami no solo fue importante por el resultado inmediato, sino también por el contexto en el que se dio. Al inicio de la temporada, el piloto argentino parecía estar en una situación difícil, con un claro retraso en puntos respecto a su compañero Gasly. Sin embargo, este resultado no solo muestra el potencial de Colapinto, sino también la importancia de su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios y ajustar su enfoque de manera efectiva. Esta mejora en su rendimiento es, sin duda, un indicativo de su crecimiento como piloto y de su capacidad para enfrentar los retos de la Fórmula 1.

El apoyo de Briatore y el excelente desempeño de Colapinto marcan un punto de inflexión importante en su carrera dentro del equipo Alpine. Si bien aún queda mucho por recorrer en la temporada, lo sucedido en Miami puede interpretarse como una muestra del potencial que el joven piloto argentino tiene para continuar destacándose en la élite del automovilismo. La conexión entre el piloto y su equipo parece más fuerte que nunca, y el desafío ahora será mantener este nivel de competitividad en las próximas carreras.