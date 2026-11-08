Boca se consagró campeón y estallaron los memes en las redes

Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino después de una definición cargada de suspenso. El equipo de la Ribera derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera y aseguró el primer puesto gracias a un gol de Enner Valencia en el último minuto del encuentro.

La conquista generó una inmediata celebración entre los hinchas, que trasladaron la euforia a las redes sociales. Como suele ocurrir después de los grandes triunfos del Xeneize, los memes y las cargadas no tardaron en multiplicarse.

Los usuarios compartieron imágenes, videos y comentarios que combinaron la emoción por el campeonato con el humor futbolero.

Una de las frases que se destacó fue "La vida desde que asumió el Vasco", en referencia al entrenador Rodolfo Arruabarrena y al cambio de rumbo que los hinchas asociaron con su ciclo.

Los festejos también tuvieron como protagonista a Enner Valencia, autor del gol decisivo, y a los futbolistas que formaron parte de la campaña. La agónica definición y la posibilidad de que Rosario Central se quedara con el primer puesto alimentaron las reacciones y las cargadas entre simpatizantes.

Rosario Central protagonizó un festejo anticipado al creer que había ganado la tabla anual del fútbol argentino. La confusión se produjo por un error en la interpretación de los resultados.

La situación rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con memes y comentarios sobre el episodio.

DALE CAMPEÓOOOOOOOON 💙💛💙💛💙 https://t.co/OEB96RXAHm — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 7, 2026

El título finalmente quedó en manos de Boca Juniors, que venció a Defensa y Justicia sobre el cierre del encuentro.



