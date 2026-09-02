Lionel Messi será homenajeado en todos los partidos del fútbol argentino

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó una profunda conmoción y enormes repercusiones en todo el mundo. Tras conocerse la decisión del capitán de poner punto final a una trayectoria de más de 20 años con la camiseta celeste y blanca, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió realizar un particular homenaje durante el próximo fin de semana en las canchas de todo el país.

La medida alcanzará a todas las categorías y a todas las disciplinas masculinas y femeninas. De esta manera, el reconocimiento se extenderá a lo largo de la próxima fecha del fútbol argentino, en una decisión adoptada luego de que Messi comunicara el lunes que dejará de formar parte del conjunto nacional.

La AFA formalizó la iniciativa a través de su boletín oficial y estableció un momento específico para que jugadores, cuerpos técnicos, hinchas y todos los presentes en los estadios participen del homenaje al futbolista que marcó una trayectoria de más de dos décadas con la Selección argentina.

Un minuto de aplausos a los diez minutos

Según se publicó oficialmente, la disposición establece que "en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina".

El homenaje tendrá, por lo tanto, un alcance general dentro de las competencias contempladas por la AFA. Cada encuentro deberá interrumpirse cuando se cumplan los diez minutos del primer tiempo y, durante un minuto, se desarrollará el reconocimiento al capitán argentino.

La decisión busca destacar la trayectoria de Messi con la camiseta nacional luego de que el propio futbolista comunicara su salida de la Selección. La medida se cumplirá durante el próximo fin de semana y convertirá a las distintas canchas en escenarios de un homenaje simultáneo.

Desde la Liga Profesional también replicaron el mensaje y convocaron a los hinchas a formar parte del reconocimiento. La invitación fue directa: "Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!".

De esta manera, la convocatoria apunta a que el minuto de aplausos no quede limitado a los protagonistas que se encuentren dentro del campo de juego, sino que también cuente con la participación del público presente en los distintos estadios.

El anuncio que puso fin a más de 20 años

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina este lunes, una decisión con la que puso punto final a un recorrido de más de 20 años defendiendo los colores celeste y blanco.

El capitán explicó los motivos de su decisión en una carta de puño y letra que compartió a través de sus redes sociales. Allí expresó el esfuerzo realizado durante su extensa trayectoria y también hizo referencia a las nuevas generaciones que vienen detrás.

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", argumentó Messi al comunicar su retiro.

Sus palabras marcaron el cierre de una etapa de más de dos décadas con la Selección argentina y generaron repercusiones en distintos lugares del mundo. La decisión anunciada por el futbolista motivó ahora el homenaje dispuesto por la AFA para todos los partidos de la próxima fecha.

El emotivo mensaje de la Selección

Luego del anuncio, la Selección argentina difundió un emotivo video dedicado a Lionel Messi. La pieza audiovisual construye su mensaje a partir de una voz particular: la del propio escudo de la Selección, que se dirige al futbolista para expresar lo que significó su presencia durante todos estos años.

"Leo, te habla el escudo de la Selección. Y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar. ¿Quién lo diría, no? Que yo soy el escudo, y siempre fuiste vos el que me defendió", comienza el video.

El mensaje continúa con una referencia directa a los cambios que atravesó el escudo y al recorrido del futbolista con la camiseta argentina.

"Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre. Porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella. Aunque merecíamos alguna más, ¿O no?", continúa la pieza difundida tras el anuncio de Messi.