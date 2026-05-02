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Torneo apertura

Boca empata con Central Córdoba y va en busca de un triunfo para pelear el liderazgo de su zona

Con la clasificación asegurada, el Xeneize enfrenta al equipo de Santiago del Estero con un once alternativo y la ilusión de cerrar como líder para asegurar la localía hasta una hipotética final.

2 Mayo de 2026 16.10

Boca afronta esta tarde su último partido de la fase regular del Torneo Apertura: visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero con público neutral.

El partido se jugará desde las 16:15 en el estadio Madre de Ciudades, con el arbitraje de Nazareno Arasa y Lucas Novelli en el VAR.

Claudio Úbeda dispondrá una formación alternativa ya que los titulares serán reservados para el partido del próximo martes ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador, por la Copa Libertadores.

El Xeneize, escolta a un punto de Estudiantes de La Plata (28), busca un triunfo con la expectativa de terminar primero en la Zona A.

Formación confirmada de Boca vs. Central Córdoba

  • 12. Leandro Brey
  • 24. Juan Barinaga
  • 4. Nicolás Figal
  • 26. Marco Pellegrino
  • 27. Malcom Braida
  • 30. Tomás Belmonte
  • 15. Williams Alarcón
  • 20. Alan Velasco
  • 29. Ángel Romero
  • 7. Exequiel Zeballos
  • 9. Milton Giménez
  • DT: Claudio Úbeda.

Formación confirmada de Central Córdoba vs. Boca

  • 1 Alan Aguerre (C)
  • 20 Fernando Martínez
  • 2 Alejandro Maciel
  • 17 Yuri Casermeiro
  • 23 Agustín Quiroga
  • 22 Matías Vera
  • 18 Lucas González
  • 5 Tiago Cravero
  • 7 Diego Barrera
  • 19 Ezequiel Naya
  • 27 Michael Santos
  • DT: Lucas Pusineri
     
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Boca Juniors Central Córdoba Torneo Apertura

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