Catamarca: Red Star Rojo es el primer finalista del Torneo Preparación U17

RED STAR ROJO, PRIMER FINALISTA DE JUVENILES (U17)

En el comienzo de la disputa de la jornada de Semifinales del Torneo Preparación 2026 "Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú", Red Star Rojo se aseguró su pasaje a la final al derrotar a Montmartre por 54-49, en un gran partido con tiempo suplementario.

Cómo se esperaba, el cruce en la cancha del Estrellado entre el segundo y el tercero de la fase regular fue un gran partido. Cuando parecía que el Estrellado lograba hacer una diferencia, el Cuervo del Achachay la recortó para igualar las acciones e intercambiarse el liderazgo del marcador hasta igualar en tiempo regular en 47. En el suplementario, el local comandó las acciones con un parcial de 7-2 para quedarse con el juego.

Red Star Rojo se medirá en el partido definitorio ante el ganador de la llave entre Olimpia vs Ateneo Mariano Moreno, que jugarán a las 16 hs en cancha del Borravino.