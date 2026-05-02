Nicolás Varrone terminó 4° en la Sprint de Miami y sumó sus primeros puntos en la Fórmula 2

Nicolás Varrone logró este sábado un hito en su carrera, al conseguir sus primeros puntos como piloto de Fórmula 2. El argentino terminó cuarto en la Sprint del Gran Premio de Miami tras protagonizar una destacada prueba en la que no descendió del quinto puesto.

El piloto de la escudería Van Amersfoort Racing largó en ese lugar gracias al sistema de grilla invertida y una destacada clasificación en la que pasó de ser 14° en la FP1 a sexto en la qualy.

El argentino de 25 años tuvo una actuación sólida y en constante avance. Largó bien, superó a Oliver Goethe e intentó meterse entre los tres primeros tras una disputa con el paraguayo Joshua Duerksen, quien resistió hasta las vueltas finales.

En el cierre, el argentino aprovechó los movimientos en pista, incluido un leve roce que no pasó a mayores con Duerksen Invicta Racing tras ser superado por Alex Dunne, para ganar la posición que sostuvo en su resultado final.

En esa linea, el búlgaro Nikola Tsolov, que compite para Red Bull, se convirtió en el primer ganador de la F2 en Estados Unidos en la carrera de 23 vueltas tras llevarse el podio.

Varrone llegó a la segunda fecha de la edición 2026 con un único historial alejado de los buenos resultados tras un debut complicado en Melbourne, Australia en el Circuito de Albert Park.

Allí, tuvo una clasificación adversa que lo dejó 19°, condicionada por banderas rojas, y no logró revertir el panorama en las carreras: fue 21° en la sprint y 17° en la carrera principal.

Con ese antecedente, la competencia en Estados Unidos representó hasta el momento una racha positiva para el automovilismo argentino. Mientras que Franco Colapinto largará desde la 8° posición en la carrera sprint de Fórmula 1 y espera a que su mejor tiempo le permita sumar puntos, Varrone demostró su potencial y una clara mejora en Miami.

Es que el piloto de 25 años logró una actuación mucho más competitiva desde la clasificación que le permitió meterse en posiciones de protagonismo y sumar cinco unidades para el campeonato.

Ahora, la única cita pendiente de la jornada estadounidense que le dará a Varrone la oportunidad de aportar mas puntos para la escuderia es la carrera principal el domingo a las 13:30, también largará desde quinto lugar.