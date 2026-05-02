Lionel Messi juega su partido número 100 con Inter Miami en el clásico ante Orlando City por la MLS

Lionel Messi vivirá una noche especial para su carrera cuando afronte el clásico de la Florida ante Orlando City por la Major League Soccer (MLS) en el partido número 100 con la camiseta del Inter Miami. El encuentro, que será transmitido por la plataforma Apple TV, comenzará a las 20:15 de Argentina en el Nu Stadium, donde su equipo buscará la primera victoria como local.

Desde que se inauguró la nueva casa el 4 de abril, Las Garzas no pudieron ganar: igualaron 2-2 con Austin FC en el debut, y después repitieron empates ante New York Red Bulls (2-2) y New England Revolution (1-1). Ahora, la oportunidad parece inmejorable: enfrente estará Orlando City, que atraviesa un momento complicado y es penúltimo en la Conferencia Este, con apenas siete puntos en diez fechas.

El clásico de la Florida tiene un condimento especial: Orlando City es una de las víctimas preferidas de Messi desde que llegó a la MLS. En cinco partidos, el capitán argentino les marcó ocho goles. Además, el equipo violeta viene de despedir al técnico colombiano Óscar Pareja y todavía no logra levantar cabeza.

Messi, con 38 años, sigue siendo el factor clave de Inter Miami. En lo que va de la temporada ya anotó siete goles en nueve partidos, aunque todavía no sumó asistencias, un dato inusual para el rosarino. La temporada pasada, en la que ganó su primera Bota de Oro de la MLS, terminó con 29 goles y 19 asistencias.

Títulos y récords en un centenar de partidos

Desde su llegada a Miami en julio de 2023, Messi revolucionó al club y a la ciudad. En apenas unas semanas, el equipo sumó su primer título con la Leagues Cup y, en 2024, terminó primero en la fase regular con un récord de 74 puntos. El año pasado, además, levantó su primer campeonato de la MLS.

En total, Messi lleva 85 goles en 99 partidos con la camiseta rosa y disfruta del último tramo de su carrera a poco más de un mes del Mundial 2026, que será su sexta Copa de la FIFA. "No hay un día que no me emocione entrenar a Messi", dijo Guillermo Hoyos, el técnico que reemplazó a Javier Mascherano.

Inter Miami lucha por la punta

Inter Miami llega a este clásico como segundo en la Conferencia Este, con 19 puntos, a tres del líder Nashville, que tiene un partido menos y en esta fecha visitará a Philadelphia Union.