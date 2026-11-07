Boca empata con Defensa y Justicia en el partido que puede consagrarlo campeón de la tabla anual

Boca Juniors recibirá este sábado a Defensa y Justicia por la 16.ª y última fecha del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual y cerrar la fase regular con una victoria.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega como líder con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, frente a los +12 de Argentinos Juniors. Por ese margen, un triunfo le garantizará terminar en lo más alto de la clasificación.

El encuentro comenzará a las 17.30 en la Bombonera y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports. En simultáneo, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán, mientras que Rosario Central, que suma 59 unidades, jugará ante Estudiantes de Río Cuarto.

Las formaciones confirmadas

Defensa y Justicia saldrá a la cancha con Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez y Demian Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa Yung, Maximiliano Porcel y Jeremías Lucco; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández.

Por su parte, Arruabarrena confirmó una modificación en el equipo titular de Boca: Alan Velasco ingresará en lugar de Leonel Flores, mientras que Sebastián Villa se mantendrá en la formación inicial.

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