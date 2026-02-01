Boca se hizo fuerte en la Bombonera y le ganó a Newell's

Boca Juniors venció 2-0 a Newell's Old Boys en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, y consiguió un triunfo importante ante su gente.

Con este resultado, Boca se adueñó del cuarto puesto de la Zona A, quedando bien posicionado en la tabla en este inicio del campeonato. La victoria le permitió sumar confianza y mantenerse en la pelea, mientras que Newell's no logró sumar fuera de casa.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Lautaro Blanco y Leandro Paredes, quienes sellaron el triunfo del conjunto azul y oro con eficacia en momentos clave del partido.

SEGUNDO GOL EN SU CARRERA Y SEGUNDO GOL A NEWELL'S. LAUTARO BLANCO... ¡¡EX-ROSARIO CENTRAL!!



En el primer tiempo, Boca mostró iniciativa y dominio territorial, manejando la pelota y buscando profundidad por las bandas. La apertura del marcador llegó a los 40 minutos tras una acción individual de Exequiel Zeballos, que desbordó por el sector ofensivo y asistió con precisión a Lautaro Blanco, quien apareció sin marca y empujó la pelota al fondo de la red.

En el segundo tiempo, el local mantuvo el control del juego y logró ampliar la ventaja rápidamente. A los 10 minutos, Leandro Paredes ejecutó un penal con un remate certero para establecer el 2-0. A partir de allí, Boca administró la diferencia, cerró los espacios y aseguró una victoria sólida frente a Newell's en el estadio Alberto J. Armando.