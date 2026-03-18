Selección 2026: Scaloni confirmó la lista para el amistoso ante Guatemala

La expectativa por la defensa del título obtenido en Qatar 2022 ha entrado en su fase de definiciones absolutas. El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó este miércoles la nómina oficial de futbolistas que afrontarán el último compromiso de preparación antes del inicio del Mundial 2026, que tendrá como sedes compartidas a Estados Unidos, México y Canadá. Este listado no solo define el grupo que enfrentará el próximo desafío amistoso, sino que arroja pistas determinantes sobre quiénes serán los encargados de portar la camiseta albiceleste en la máxima cita del fútbol global.

El escenario de la despedida: La Bombonera

El compromiso final antes de la travesía mundialista tendrá lugar el próximo 31 de marzo. El escenario elegido para esta despedida ante el público argentino es el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera. Este encuentro frente a Guatemala adquiere una relevancia estratégica superior, funcionando como el examen final para el funcionamiento colectivo del equipo.

Originalmente, el calendario de la Selección contemplaba la disputa de la Finalissima; sin embargo, dicho evento fue cancelado debido al complejo conflicto en Medio Oriente. Ante este imprevisto, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni reaccionó con celeridad, decidiendo organizar esta concentración en el país para fortalecer la estructura del equipo, ultimar detalles tácticos y permitir que el plantel reciba el afecto de los hinchas antes de viajar al hemisferio norte para defender la corona.

Sorpresas en la nómina y regresos clave

La lista presentada por el entrenador santafesino ha generado un fuerte impacto en el ámbito deportivo debido a la inclusión de nombres que no venían formando parte del núcleo habitual del proceso. Scaloni, fiel a su estilo de priorizar la actualidad de los futbolistas, ha decidido apostar por caras nuevas para esta última ventana de pruebas. Entre los nombres más destacados de la convocatoria se encuentran:

Inclusiones inesperadas: La presencia de Gabriel Rojas , lateral de Racing Club, y Tomás Palacios , defensor de Estudiantes de La Plata, futbolistas que no venían siendo habituales en el ciclo actual.

La presencia de , lateral de Racing Club, y , defensor de Estudiantes de La Plata, futbolistas que no venían siendo habituales en el ciclo actual. Definición en el arco: Se destaca la presencia de Juan Musso , quien, tras pelear por un lugar durante gran parte del proceso, se perfila con firmeza como el tercer arquero para la cita mundialista.

Se destaca la presencia de , quien, tras pelear por un lugar durante gran parte del proceso, se perfila con firmeza como el para la cita mundialista. Fortalecimiento interno: La concentración en el país servirá para aceitar los mecanismos de juego y fortalecer el funcionamiento del equipo antes del debut en la Copa del Mundo.

La ausencia del "Colo" Moreno y el sueño mundialista

Como contrapartida a las sorpresas positivas, la lista también dejó certezas dolorosas para algunos futbolistas que aspiraban a un lugar en la delegación oficial. Una de las noticias de mayor impacto, especialmente para el interior del país, es la exclusión del catamarqueño "Colo" Moreno. El volante no fue incluido en esta convocatoria, lo que lo deja al margen de la última lista previa al Mundial y complica seriamente sus chances de estar presente en el debut en Estados Unidos.

Esta decisión de Scaloni subraya la dificultad extrema de formar parte de un plantel que llega como vigente campeón del mundo. El corte de Moreno representa una de las determinaciones más difíciles para el cuerpo técnico en este cierre de ciclo, marcando el fin de la etapa de pruebas para el seleccionado nacional antes del gran objetivo de 2026.

Última puesta a punto

Con la lista ya publicada, el foco de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se traslada ahora a la logística. Desde la entidad adelantaron que en las próximas horas se dará a conocer de forma detallada el cronograma de entrenamientos que se llevará a cabo en el predio de Ezeiza.

Esta será la última instancia de trabajo formal en suelo argentino antes del gran objetivo mundialista. El amistoso contra Guatemala no será simplemente un partido de exhibición; será la plataforma definitiva para que Scaloni termine de moldear la lista de guerreros que buscarán la gloria en Norteamérica.