Se definieron los cruces de cuartos de la Champions League: los partidos y cuándo se juegan

Este miércoles quedaron confirmados los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la edición 2026 de la Champions League. La fase de octavos dejó resultados contundentes y sorpresas que marcarán la tensión de los próximos partidos.

Entre los enfrentamientos más destacados, se encuentra la serie entre Real Madrid y Bayern Munich, un choque histórico que concentra la atención de los fanáticos. Los alemanes eliminaron al Atalanta, mientras que los españoles dejaron en el camino al Manchester City, lo que evidencia la fortaleza y la tradición de ambos clubes en competencias europeas.

Otros cruces que prometen emociones son:

Liverpool vs PSG, repitiendo el enfrentamiento de la temporada anterior, que en aquella ocasión se definió en octavos mediante penales.

Arsenal vs Sporting de Lisboa, un duelo que promete intensidad y competitividad hasta el último minuto.

Barcelona vs Atlético de Madrid, luego de que el Barcelona eliminara al Tottenham con una goleada espectacular. El Atlético contará con la dirección de Diego "Cholo" Simeone y un sólido grupo de futbolistas argentinos.

Un formato predeterminado que cambia la estrategia

La composición de los cuartos de final se estableció sin sorteo adicional, ya que la UEFA implementó un nuevo formato que define el camino completo hacia la final antes de la fase de eliminación directa.

En este esquema:

En la parte izquierda del cuadro, el PSG se enfrentará al Liverpool, mientras que el Bayern Munich medirá fuerzas con el Real Madrid. Este último duelo constituye el enfrentamiento más frecuente en la historia de la competición, lo que aumenta la expectación en Europa y América.

En la parte derecha, se enfrentarán Barcelona contra Atlético de Madrid y Sporting de Lisboa ante Arsenal, disputando el último boleto para las semifinales.

Este nuevo formato permite que los equipos conozcan de antemano su trayecto hacia la final, facilitando la preparación estratégica y aumentando la expectativa del público sobre los posibles cruces en semifinales.

Calendario de cuartos de final

Los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán el 7 y 8 de abril, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 14 y 15 de abril. Cada jornada contará con dos partidos, distribuidos entre martes y miércoles, asegurando un espectáculo continuo para los aficionados de todo el continente.

Todos los equipos ahora miran hacia la final del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, donde se definirá el campeón de la edición 2026. El PSG, actual campeón, intentará defender su título, mientras que clubes como Sporting de Lisboa buscan acceder por primera vez a la gran final continental, lo que añade un atractivo especial a la competición.

Expectativa y análisis previo a los cuartos

Con los cruces ya definidos, la Champions League entra en una fase decisiva en la que los principales clubes europeos buscarán imponer su jerarquía y asegurar su presencia en la final. La combinación de enfrentamientos históricos, como Real Madrid vs Bayern Munich, con series cargadas de tensión reciente, como PSG vs Liverpool, asegura semanas de fútbol de alto nivel y estrategias calculadas al milímetro.

Además, la eliminación del sorteo posterior a octavos permite que los entrenadores planifiquen cada encuentro con precisión, considerando posibles rivales de semifinal y final, y que los fanáticos anticipen con detalle el camino hacia Budapest. La edición 2026 se perfila como una de las más estratégicas y emocionantes en la historia reciente de la Champions League.