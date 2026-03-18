Con un golazo de Julián, el Atlético Madrid eliminó al Tottenham y se cruzará con Barcelona

El Atlético de Madrid cayó por 3-2 con el Tottenham, aunque le ganó por 7-5 en el resultado global, en el partido que disputaron este miércoles en el Tottenham Hotspur Stadium, por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Para el "Atleti" convirtieron el delantero argentino Julián Álvarez y el defensor David Hancko, mientras que para el conjunto londinense marcaron el atacante Randal Kolo Muani y el mediocampista Xavi Simons, por duplicado.

Con el triunfo en el global, el equipo dirigido por el DT argentino Diego "Cholo" Simeone avanzó a los cuartos de final, instancia en la que lo espera el Barcelona.

El primer gol del partido llegó a los 29 minutos, con un centro desde la derecha del mediocampista Mathys Tel para Kolo Muani, que apareció libre en mitad del área grande y cabeceó al gol, por el palo derecho del arquero argentino Juan Musso.

La visita igualó el partido en el primer minuto del complemento, con un pase largo para el extremo Ademola Lookman, que avanzó por izquierda, se frenó y puso el pase atrás para Julián, quien controló y, luego de un giro, se puso de frente al arco para rematar, con un tiro que entró por el ángulo derecho del arquero Guglielmo Vicario.

El conjunto inglés se volvió a poner en ventaja a los seis minutos del complemento, con una combinación entre Simmons y el mediocampista Archie Gray, que culminó con un remate preciso del neerlandés desde el borde del área.

Julián Álvarez fue fundamental en el segundo gol del conjunto madrileño, a los 29 minutos, con un córner al primer palo que fue rematado al gol por Hancko, con un cabezazo que entró por el poste derecho de Vicario.

En tiempo cumplido, luego de un penal cometido por el defensor José María Giménez, Simmons cruzó un derechazo bajo para vencer al arquero de la Selección argentina y marcar el 3-2 final en favor de los "Spurs".