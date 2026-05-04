Copa Libertadores: Boca llegó a Ecuador y fue recibido por los fanáticos

El club de la Ribera ha iniciado su travesía en Guayaquil con un marco de entusiasmo que trasciende las fronteras. Este lunes por la tarde, el plantel de Boca aterrizó en suelo ecuatoriano para cumplir con su compromiso correspondiente a la Copa Libertadores, y la recepción estuvo a la altura de su historia. En las inmediaciones del hotel de concentración, un numeroso grupo de fanáticos locales y residentes aguardó la llegada del micro con un despliegue de color y sonido que incluyó camisetas, banderas y el ritmo inconfundible de los bombos.

La cercanía entre los protagonistas y su público fue uno de los puntos altos de la jornada. Figuras de renombre internacional y pilares del equipo como Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y el delantero Miguel Merentiel, se tomaron el tiempo necesario para romper la burbuja de la delegación.

Los futbolistas se acercaron a la valla de seguridad para saludar a los presentes, firmar autógrafos y posar para las fotografías que los hinchas atesorarán como recuerdo de esta visita continental. En este contexto, la presencia institucional también fue fuerte: el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, viajó junto a la delegación oficial. Al descender del transporte, el dirigente saludó a los simpatizantes antes de ingresar rápidamente a las instalaciones del hotel.

El esquema táctico y la baja obligada de Adam Bareiro

En el plano estrictamente deportivo, el Xeneize no tiene margen para el descanso. Tras su llegada, el cronograma oficial estipulaba una práctica vespertina en el estadio de Emelec, donde el director técnico Claudio Úbeda trabajaría en los últimos detalles del once inicial. Este entrenamiento resulta vital para definir la estrategia que buscará la recuperación inmediata en el certamen, especialmente considerando que el equipo llega golpeado tras haber cedido puntos en su última presentación ante Corinthians en territorio brasileño.

Sin embargo, el cuerpo técnico debe lidiar con una ausencia de peso. La lista de convocados confeccionada por Úbeda presenta una omisión significativa: el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien venía siendo una pieza fija como titular desde que el actual entrenador tomó las riendas del club.

La baja de Bareiro no responde a una decisión técnica, sino a la sanción recibida tras su expulsión por doble tarjeta amarilla en el encuentro previo ante Cruzeiro en Brasil. Aquella tarjeta roja en Belo Horizonte, recibida sobre el final de la primera parte, dejó al equipo en inferioridad numérica y ahora priva a Boca de contar con uno de sus referentes de ataque en un duelo clave para sus aspiraciones.

La formación probable

Boca Juniors afronta este compromiso ante Barcelona de Ecuador con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Actualmente, la tabla de posiciones muestra una paridad absoluta en la zona alta, lo que convierte a este partido en una oportunidad inmejorable para posicionarse. Mientras el rival de turno llega en una situación crítica al no haber sumado unidades en las primeras tres jornadas, el conjunto argentino busca capitalizar esa debilidad para despegarse de sus competidores directos.

Los datos técnicos y la configuración del equipo para este martes se detallan a continuación:

Situación en el grupo: Boca acumula 6 puntos, cifra que comparte actualmente con Universidad Católica y Corinthians.

Antecedente inmediato: Derrota ante Corinthians en condición de visitante.

Arquero: Leandro Brey.

Defensores: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda.

Delanteros: Miguel Merentiel y la duda entre Milton Giménez o Exequiel Zeballos.

Director Técnico: Claudio Úbeda.

Con este escenario, el conjunto de la Ribera se prepara para un duelo que puede marcar el pulso de su futuro en la competición. La combinación de jerarquía individual, con nombres como Paredes y Merentiel, y la frescura de los juveniles convocados por el DT, será la fórmula con la que Boca intentará silenciar el estadio de Barcelona y regresar a Buenos Aires con el liderazgo del grupo bajo el brazo.