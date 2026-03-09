Boca Juniors, en alerta por la baja de Tomás Belmonte antes del clásico frente a San Lorenzo

La antesala del clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro se ha visto convulsionada por novedades médicas que afectan directamente la planificación del cuerpo técnico. A través de sus canales de comunicación oficiales, la institución de la Ribera confirmó que el mediocampista Tomás Belmonte no podrá ser tenido en cuenta para el trascendental compromiso, sumando una preocupación adicional al entrenador Claudio Úbeda en un tramo decisivo de la temporada.

El parte médico y los plazos de recuperación

La baja de Belmonte, quien arribara al club tras su paso por el Club Atlético Lanús, se debe a una lesión muscular grado 2 en el aductor izquierdo. Según los detalles técnicos difundidos por los servicios médicos del club, este tipo de afección requiere de un protocolo de rehabilitación riguroso. En consecuencia, el futbolista deberá mantenerse al margen de la actividad competitiva durante un período estimado de entre dos y cuatro semanas, dependiendo de cómo responda su organismo a los trabajos de recuperación física y fisioterapia.

Esta ausencia representa una pérdida sensible para la estructura de juego del conjunto que dirige Úbeda, especialmente considerando la proximidad del clásico que se disputará en La Bombonera. La baja de Belmonte no hace más que profundizar la crisis de lesiones que atraviesa el plantel profesional, un factor que ha condicionado la rotación de nombres y la estabilidad táctica del equipo en las últimas fechas.

Un escenario complejo: la lista de bajas y las dudas en el plantel

La situación de Belmonte se integra a un panorama sanitario que el club ha tenido que gestionar con extrema cautela. La enfermería de Boca Juniors cuenta, además, con un grupo de jugadores de jerarquía que aún se encuentran en procesos de recuperación tras sufrir diversos inconvenientes físicos. Actualmente, la nómina de futbolistas que están descartados para el duelo frente al "Ciclón" incluye a Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Edinson Cavani, Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

A esta extensa nómina se suma la incertidumbre sobre la disponibilidad de Ángel Romero. El atacante paraguayo, al igual que Belmonte, presenta una molestia en el aductor izquierdo, lo cual mantiene en vilo al cuerpo técnico. A menos de 48 horas para el inicio del partido de este miércoles, la presencia del delantero aún no ha sido confirmada, y su evolución será monitoreada hora a hora antes de la conformación definitiva de la lista de concentrados.

La nota positiva: el regreso de Barinaga

No todo es incertidumbre en el predio de entrenamiento de Ezeiza. En medio de este escenario adverso, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda recibió una noticia alentadora que otorga un margen de maniobra en el banco de suplentes. Juan Barinaga ha logrado superar satisfactoriamente su lesión muscular y, tras completar los trabajos de campo con normalidad, ha vuelto a integrarse a los entrenamientos junto al resto del grupo.

La recuperación de Barinaga es vista como un refuerzo necesario para la configuración del equipo. Si bien su reincorporación no garantiza la titularidad, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de que el defensor forme parte de la delegación que se sentará en el banco de suplentes durante el clásico, brindando una alternativa táctica necesaria en un momento donde la profundidad del plantel ha sido severamente afectada por el infortunio de las lesiones.

Con el clásico ante San Lorenzo a la vuelta de la esquina, Boca Juniors deberá sobreponerse a estas ausencias, confiando en el reordenamiento táctico que proponga Úbeda para sortear los desafíos que presenta este complejo momento institucional y deportivo.