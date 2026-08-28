Boca le ganó a Lanús en la última jugada y se metió en zona de playoffs

Boca y Lanús protagonizaron un partido entretenido que contó con un final épico y en el que el local se impuso por 1-0 por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido disputado en "La Bombonera".

El "Xeneize" lo ganó en el tercer y último minuto de descuento del complemento, por el tanto del mediocampista Tomás Belmonte, surgido e identificado con el equipo al que hoy le tocó enfrentar.

El triunfo deja a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en el octavo lugar de la zona A, con 10 puntos, mientras que el "Granate" es undécimo en el mismo grupo, con siete unidades.

En la próxima fecha, el "Xeneize" visitará a Gimnasia de Mendoza, el sábado 5 de septiembre a las 16:30, mientras que los dirigidos por Mauricio Pellegrino recibirán a Defensa y Justicia, desde las 17:00 del domingo 6.

Lanús tuvo una gran llegada apenas en el primer minuto de partido, con un córner al área chica para el cabezazo del volante Felipe Peña Biafore, cuyo frentazo impactó en el travesaño.

A los 14 minutos del primer tiempo, el volante Dylan Aquino pudo avanzar por un carril interno sobre el costado izquierdo de la cancha, enganchó hacia adentro y buscó un derechazo alto, que pasó por encima del palo horizontal.

¡GOLAZO AGÓNICO DE BELMONTE PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO! pic.twitter.com/67RTE6Suwq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

El propio Aquino se metió al área rival dos minutos más tarde, pasó entre dos rivales y quiso meter la pelota en el segundo palo, aunque esta vez su intento se fue ancho.

Boca no tuvo acercamientos de peligro hasta los 20 minutos, con una trepada del extremo Leonel Flores de derecha hacia el medio y posterior zurdazo, que tuvo un desvió y se fue ancho.

En 23 minutos, un centro desde la izquierda permitió el cabezazo al segundo palo del volante Alan Velasco, cuyo remate de pique al piso terminó saliendo desviado por el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada.

En un primer tiempo en el que el "Granate" había arrancado con superioridad desde el manejo de la pelota, el local comenzó a mejorar con el correr de los minutos y a emparejar el juego, aunque le faltaron rebeldía y movimientos entre líneas para terminar de llevar peligro al arco rival.

A los 44 minutos, Velasco tuvo un tiro libre directo al borde del área grande y quiso colocar la pelota en el segundo palo, aunque la misma salió con efecto hacia afuera y se alejó del arco.

En tiempo cumplido, luego de un avance por derecha, el enganche Franco Watson quedó libre sobre la medialuna del área y remató, con un tiro apenas desviado: rozó el poste izquierdo del arquero Álvaro Montero.

Peña Biafore tuvo también la primera llegada clara del complemento, a los 14 minutos y luego de recibir la pelota dentro del área, con un remate bajo que no llevaba potencia y fue detenido con facilidad por Montero.

El "Xeneize" comenzó a mejorar a partir de los ingresos de Leandro Paredes y Sebastián Villa, siendo el colombiano quien generó peligro a los 21 minutos, mediante un tiro bombeado desde el costado izquierdo del área que Losada pudo despejar por encima del travesaño.

Otro cabezazo de Peña Biafore acercó a Lanús al primer gol de la noche, a los 24 minutos, cuando el extremo Lucas Besozzi desbordó y metió un centro al segundo palo, que al volante le quedó algo atrás y por eso su disparo se fue alto.

Boca utilizó la misma fórmula dos minutos más tarde, con centro de Villa y cabezazo de Flores, pero su tiro también se fue por encima del arco rival.

En 44 minutos del complemento, luego de un bache en el que a ambos equipos les costó llegar al área rival, el volante Kevin Zenón sorprendió con un tiro de volea desde el borde del área, que salió apenas ancho por el primer palo.

Besozzi volvió a desequilibrar, esta vez por el costado izquierdo, en el primer minuto de descuento, con un centro atrás para el delantero Allan Wlk, que definió de primera pero no pudo superar a Álvaro Montero, que permitió que Boca salga de contraataque y gane el partido.

En el tercer y último minuto de descuento, luego de una contra de toda la cancha en la que el volante Santiago Ascacibar encontró un hueco en la defensa rival, Belmonte quedó mano a mano con Losada, picó la pelota por encima de su salida y le dio tres puntos de oro al "Xeneize".

El gol agónico, y su posterior revalidación tras la revisión en el VAR, hizo resurgir al público local, que se vuelve a ilusionar y ya se ubica tercero en la tabla anual, en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2026.

Zona A.

Fecha 7.

Boca 1 - 0 Lanús.

Estadio: Bombonera.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Germán Delfino.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el segundo tiempo: 48m. Tomás Belmonte (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Allan Wlk por Yoshan Valois (L); 14m. Leandro Paredes por Camilo Rey Domenech (B), Sebastián Villa por Alan Velasco (B) y Enner Valencia por Miguel Merentiel (B); 23m. Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (L) y Lucas Besozzi por Dylan Aquino (L); 33m. Tomás Belmonte Milton Delgado (B) y Kevin Zenón por Leonel Flores (B); 34m. Benjamín Acosta por Franco Watson (L), 44m. Agustín Medina por Felipe Peña Biafore (L).