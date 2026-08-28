Unión aplastó a Sarmiento y se metió entre los ocho de la Zona A

Unión fue muy superior a Sarmiento y le ganó por 4-1 en condición de local, por el duelo interzonal de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido disputado en el estadio 15 de Abril.

Para el local marcó un doblete el delantero Cristian Tarragona, en 17 del primer tiempo y 15 del segundo, además del tanto del volante Ignacio Malcorra a los 29 del complemento y el delantero Eric Ramírez en 38, mientras que el extremo Julián Mavilla descontó a los 33 de la segunda parte.

Con el triunfo, el equipo que dirige Leonardo Madelón trepa al sexto lugar de la zona A, con 10 puntos, además de acercarse a tres unidades de la zona de Copa Sudamericana, mientras que el "Verdolaga" sigue en el segundo puesto del grupo B, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el "Tatengue" recibirá a Instituto el lunes 7 de septiembre, desde las 21:15, mientras que el conjunto de Facundo Sava abrirá la jornada del viernes 4, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto desde las 16:45.

Unión tuvo un buen primer tiempo, a pesar de no haber contado con gran cantidad de jugadas de riesgo, en el que comenzó a crecer a partir del primer gol de la noche, a los 17 minutos del primer tiempo, con un disparo muy potente del delantero Cristian Tarragona, que sorprendió desde una posición lejana al área y clavó la pelota contar el poste derecho del arquero Thyago Ayala.

Diez minutos después, Ignacio Malcorra recibió sobre el costado derecho del área grande, se perfiló de zurdo y buscó un remate alto, que rozó el travesaño del arquero rival.

La visita tuvo su primer acercamiento en siete minutos del segundo tiempo, mediante una volea del defensor Ulises Giménez sobre el segundo palo que quedó en manos del arquero Matías Mansilla, mientras que en el resto del partido el local pudo plasmar su superioridad en el resultado.

A los 15 minutos, Malcorra pudo avanzar por derecha y cruzar un centro rasante, que habilitó la aparición por el segundo poste de Tarragona, libre de marca, quien pudo empujar la pelota al gol.

Además, a los 29 minutos, "Nacho" Malcorra pudo convertir su primer gol tras regresar a su querido "Tatengue", con un disparo excelso con el borde externo del pie zurdo, desde el costado izquierdo del área, que tomó efecto y entró bajo, por el segundo palo de Ayala.

Luego de que Mavilla descuente con un gran zurdazo que entró por el ángulo derecho de Mansilla, a los 29 minutos, el delantero Eric Ramírez recuperó en zona de ataque, encaró al guardameta rival y lo venció con un remate bajo, a los 38 minutos, para sentenciar la goleada.