Boca le ganó a San Pablo por los cuartos de final y y definirá la serie en Brasil

Boca le ganó 1 a 0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena hizo los deberes de local, en un partido parejo en el que ninguno de los equipos se lució. Ahora, irá con la ventaja a Brasil gracias al gol de Miguel Merentiel, a los 6 del segundo tiempo.

Las primeras chances del partido fueron para San Pablo, que le generó peligro a Boca en el comienzo. A los 12 minutos avisó con una buena jugada elaborada por el medio de la mano de Pablo. Finalmente el 10, Luciano, quedó de frente al arco, remató y la pelota se desvió en Herrera.

A los 16 minutos llegó la más clara para el conjunto visitante. Tomás Belmonte se equivocó en la salida, le dejó servida la pelota a Iago que tiró un buen centro y luego Luciano, de cabeza, exigió a Álvaro Montero que la sacó al córner a puro reflejo.

Recién a los 22 de la primera mitad, Boca comenzó a despertarse de a poco, con aproximaciones pero sin ocasiones claras. Primero un centro bueno de Velasco por derecha que Belmonte no llegó a conectar. Luego, en la continuidad de la jugada, el propio Velasco remató de afuera y la pelota salió desviada al córner.

Ya a los 34 sí se generó la primera de peligro parao Boca, con Lautaro Blanco. El lateral izquierdo se mandó al ataque con pelota dominada y, llegando al vértice del área, decidió rematar al arco, generando incomodidad para San Pablo.

Para el segundo tiempo, el optimismo creció y Boca se hizo protagonista. Tal es así que solamente le tomó 6 minutos para ponerse en ventaja. Tras una buena conducción de Paredes, que le abrió a la izquierda, Blanco tiró un centro para Merentiel que, en dos tiempos, terminó venciendo al arquero rival.

Después de ponerse por delante, el partido entró en una meseta contundente y, salvo un cabezazo de Merentiel que pasó cerca, no hubo más ocasiones. Hasta el minuto 22, en la que Velasco casi anotó el segundo tras conducir por derecha y rematar de afuera, pegado al palo derecho.

A los 30 del complemento se salvó San Pablo. Tras una plancha muy fuerte sobre Paredes, en la que toca la pelota y luego deja la pierna, Domingo Duarte recibió la tarjeta roja directa. Sin embargo, el árbitro fue al VAR y corrigió su acción, por lo que el club brasileño pudo continuar con 11 hombres en cancha.

La gran incidencia para la vuelta es que Jonathan Calleri, ex Boca que fue repudiado por toda la Bombonera cuando salió, no podrá jugar en Brasil. El delantero, quien llegó tocado desde lo físico por una lesión, recibió la tarjeta amarilla y se perderá dicho duelo por acumulación.

El final de partido no tuvo sobresaltos para el Xeneize, que controló la situación pero no apretó para buscar un poco más. De esta manera, con una ventaja mínima, irá a Brasil para tratar de defenderla. El duelo de vuelta se jugará el próximo marte 15 de septiembre a las 21:30 hs.

Copa Sudamericana

Cuartos de final - ida

Boca - San Pablo

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: Fernando Vejar

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago, Lucas Ramon; Jonathan Calleri, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Goles en el segundo tiempo:

6m. Miguel Merentiel (B)

Cambios en el segundo tiempo:

17m. Gustavo Santana por Luciano (SP); 34m Sebastián Villa por Miguel Merentiel; 36m Danielzinho por Marcos Antonio (SP); 37m Ferreira por Jonathan Calleri (SP); 40m Enner Valencia por Alan Velasco; 45m André Silva por Artur y Newton por Pablo Maia.



