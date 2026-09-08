Las Murciélagas hicieron historia y son campeonas de América: el emotivo festejo

Las Murciélagas hicieron historia en San Pablo. La Selección argentina femenina de fútbol para ciegas se impuso este martes por 1-0 ante Brasil en la final y se consagró, por primera vez, campeona de América. La definición tuvo como escenario a San Pablo y enfrentó al seleccionado argentino con el representativo local. En un partido que terminó con una diferencia mínima, Argentina encontró el camino hacia el título continental gracias a un único gol, suficiente para quedarse con la victoria y levantar el trofeo.

La protagonista de la conquista fue Gracia Sosa, autora del tanto que marcó la diferencia en la final. Su gran remate terminó siendo decisivo para que el conjunto argentino superara a Brasil y alcanzara una consagración que quedará registrada como la primera de Las Murciélagas en una Copa América femenina de fútbol para ciegas.

El 1-0 no solo significó una victoria frente al seleccionado local. Representó también la obtención del primer título continental en la historia de la Selección argentina femenina de fútbol para ciegas.

"Las Murciélagas":

Porque vencieron a Brasil y se consagraron campeonas de la Copa América pic.twitter.com/XZvM46749I — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2026

La primera corona continental

La conquista alcanzada en Brasil se incorpora a una trayectoria que ya había colocado a la Selección argentina como bicampeona mundial. Con este nuevo campeonato, Las Murciélagas sumaron la primera corona de América a un palmarés que continúa creciendo. El título obtenido en San Pablo amplía así el recorrido de un seleccionado que ya había conseguido dos campeonatos mundiales y que ahora logró trasladar esa condición de protagonista al plano continental.

La consagración adquiere además una dimensión particular porque se produjo en la primera edición de la Copa América femenina de fútbol para ciegas. Argentina no solamente consiguió quedarse con el torneo, sino que lo hizo como la primera selección en alcanzar el campeonato continental.

El triunfo ante Brasil, por lo tanto, cerró una participación que quedó marcada por la posibilidad de levantar el trofeo en la primera edición de esta competencia.

Gracia Sosa, la autora del gol decisivo

En una final definida por una diferencia mínima, Gracia Sosa fue la encargada de marcar el gol de la consagración. Su remate se convirtió en el único tanto del partido y terminó siendo suficiente para que Argentina derrotara a Brasil por 1-0. De esta manera, el nombre de Sosa quedó asociado directamente a una de las páginas más importantes de la historia de Las Murciélagas.

La definición no necesitó de más goles para establecer a la campeona. El tanto de Sosa sostuvo la ventaja argentina y permitió que el seleccionado pudiera celebrar en San Pablo la conquista de la primera Copa América femenina de fútbol para ciegas.

Así, en una final ante Brasil, el conjunto argentino consiguió una victoria por la mínima diferencia que tuvo como consecuencia la obtención del título continental.

El plantel campeón

La conquista fue protagonizada por un plantel integrado por diez jugadoras, entre arqueras y jugadoras de campo. Las integrantes del equipo argentino fueron:

Arqueras: Micaela Segovia y Ludmila Bianchi.

Micaela Segovia y Ludmila Bianchi. Jugadoras: Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

Dentro de ese grupo estuvo Gracia Sosa, autora del único gol de la final ante Brasil y pieza decisiva en el partido que terminó otorgándole a Argentina su primera corona continental. El plantel quedó así asociado a una conquista histórica: las diez jugadoras que integraron la Selección argentina en esta competencia forman parte del equipo que consiguió inaugurar el palmarés continental de Las Murciélagas.

El cuerpo técnico detrás de la consagración

El equipo argentino estuvo dirigido por Gonzalo Abbas Hachaché, quien encabezó el cuerpo técnico durante la campaña que terminó con el título en San Pablo.

Junto al entrenador trabajaron Santiago Jugo, como guía; Sofía Sosa, en la preparación física; Julieta Martín, como asistente técnica; y Luz Morales, a cargo del acompañamiento psicológico. Cada integrante ocupó una función específica dentro de la estructura que acompañó al seleccionado argentino durante su participación en la Copa América.

La conformación del cuerpo técnico fue la siguiente:

Director técnico: Gonzalo Abbas Hachaché.

Gonzalo Abbas Hachaché. Guía: Santiago Jugo.

Santiago Jugo. Preparación física: Sofía Sosa.

Sofía Sosa. Asistente técnica: Julieta Martín.

Julieta Martín. Acompañamiento psicológico: Luz Morales.

El trabajo de este equipo acompañó al plantel durante una participación que culminó con la victoria sobre Brasil y la obtención del campeonato.