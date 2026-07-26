Boca pierde 3-0 con Deportivo Riestra de visitante en su debut en el Torneo Clausura

Boca y Deportivo Riestra se enfrentan este domingo por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Guillermo Laza, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El Xeneize afronta su estreno en el campeonato local después de haber comenzado con dos triunfos el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador: primero eliminó a Sarmiento por la Copa Argentina y luego venció 1-0 a O'Higgins en La Bombonera, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Con un calendario exigente por delante, el entrenador decidió realizar modificaciones en el equipo para administrar el desgaste de sus principales futbolistas. Boca buscará comenzar el torneo con una victoria en un escenario donde Riestra intentará hacerse fuerte ante uno de los grandes del fútbol argentino.

El Malevo, dirigido por Guillermo Duró, también inicia una nueva campaña con la expectativa de aprovechar su localía y sumar desde la primera jornada.

Así forma Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Braian Sánchez; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

El once de Boca

Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Leonel Flores y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El encuentro se disputa desde las 19.30 en el Guillermo Laza y corresponde a la jornada inaugural del Clausura.