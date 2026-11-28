Boca se prepara para recibir a Gimnasia este domingo, por los cuartos de final del Torneo Clausura, y Rodolfo Arruabarrena ya empieza a definir la formación. Pese al desgaste acumulado, el entrenador mantendrá prácticamente el mismo equipo que viene de vencer a Independiente Rivadavia.

La única variante estará en el mediocampo: Santiago Ascacibar volverá a la titularidad después de descansar el último fin de semana. El exjugador de Estudiantes ingresará en lugar de Milton Delgado, quien sufrió un golpe en la rodilla durante el encuentro ante Lanús y será preservado.

Si bien los estudios descartaron una lesión, el cuerpo técnico busca evitar riesgos de cara a los próximos compromisos. De esta manera, Tomás Belmonte conservará su lugar en la mitad de la cancha con Ascacibar y Leandro Paredes.

La intención del Vasco es sostener la estructura del equipo en una instancia decisiva del campeonato, aunque la confirmación dependerá de cómo evolucionen físicamente los futbolistas en los últimos entrenamientos.

Además, Boca tendrá otro compromiso importante pocos días después: el miércoles 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina ante Platense.

Por eso, el cuerpo técnico deberá administrar las cargas sin perder de vista los dos objetivos que tiene por delante.

La posible formación de Boca vs. Gimnasia de La Plata

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Cuándo vuelve a jugar Boca por el Torneo Clausura

El Xeneize le ganó 2 a 0 a Independiente Rivadavia y avanzó a los cuartos de final del campeonato, en donde enfrentará a Gimnasia de La Plata en La Bombonera.

El partido será este domingo 29 de noviembre a las 20.30 horas, con el arbitraje de Darío Herrera.

Tres días más tarde, Boca afrontará la final de la Copa Argentina ante Platense en el Estadio Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero.

La terna arbitral para el partido entre Boca y Gimnasia por el Torneo Clausura