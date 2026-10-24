Boca prepara el duelo ante Independiente con una baja y Paredes entre los convocados

Boca visitará a Independiente en Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Clausura, con una ausencia destacada en la lista de convocados y la presencia de Leandro Paredes, quien viene de participar en la clasificación del equipo a la final de la Copa Sudamericana.

La principal novedad es la ausencia de Lautaro Blanco, quien tendrá descanso después de disputar todos los partidos del ciclo de Rodolfo Arruabarrena desde julio. Según la información difundida, el lateral izquierdo es además el futbolista que más minutos acumuló durante 2026.

Una de las alternativas para ocupar ese sector es Malcom Braida, quien jugó por última vez ante Instituto, en Córdoba, aunque en aquella oportunidad se desempeñó como lateral derecho.

Paredes estará disponible, pero podría ir al banco

Leandro Paredes integra la convocatoria, aunque podría comenzar el clásico entre los suplentes. Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón aparecen como las principales alternativas para ocupar su lugar en el mediocampo.

El capitán xeneize viene de ingresar en el partido disputado ante Vasco da Gama, en el Maracaná, y de participar en la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana. La intención sería preservarlo para el Superclásico y recurrir a él durante el encuentro ante Independiente solo si el equipo lo necesita.

Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho el 9 de octubre y volvió a sumar minutos en Brasil apenas 11 días después de la lesión.

Otra ausencia será la de Ángel Romero. De acuerdo con la información difundida, el delantero paraguayo no fue incluido debido al límite de extranjeros habilitados.

La lista de convocados de Boca

Arqueros

Álvaro Montero

Leandro Brey

Javier García

Defensores

Leandro Lozano

Dylan Gorosito

Lautaro Di Lollo

Nicolás Figal

Facundo Herrera

Marco Pellegrino

Ayrton Costa

Malcom Braida

Mediocampistas

Leandro Paredes

Rodrigo Battaglia

Williams Alarcón

Milton Delgado

Santiago Ascacíbar

Carlos Palacios

Joaquín Ruiz

Delanteros

Alan Velasco

Leonel Flores

Miguel Merentiel

Sebastián Villa

Milton Giménez

Enner Valencia

La posible formación ante Independiente

De acuerdo con la probable alineación difundida, Boca podría salir a la cancha con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; Milton Delgado, Williams Alarcón o Rodrigo Battaglia y Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Sebastián Villa o Alan Velasco y Miguel Merentiel.

El equipo sería dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Qué se juega Boca en Avellaneda

El clásico será importante para las aspiraciones de Boca en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual. Una victoria le permitiría sostener su posición en la pelea por el primer puesto de la clasificación acumulada, en la que, según los datos difundidos, comparte puntaje con Argentinos Juniors, pero cuenta con una mejor diferencia de gol.

Además, el resultado podría acercarlo a la cima de la Zona A y mejorar sus posibilidades de asegurar la clasificación a los playoffs, a la espera de los demás partidos de la fecha.

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