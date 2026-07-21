Boca presentó la lista de buena fe para la Copa Sudamericana: Villa entre los convocados

Boca Juniors ya tiene definida la lista de buena fe con la que afrontará una nueva etapa de la Copa Sudamericana. En la antesala del cruce frente a O'Higgins, correspondiente a los playoffs del certamen continental, el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena presentó la nómina oficial de futbolistas habilitados para disputar la competencia.

La lista incorpora diversas modificaciones respecto de la utilizada durante la primera parte del año, cuando el conjunto xeneize participó en la Copa Libertadores, e incluye tanto a los nuevos refuerzos como a varios futbolistas juveniles que podrán ser considerados por el cuerpo técnico si las circunstancias del torneo así lo requieren.

En total, Boca inscribió 48 jugadores, configurando un plantel amplio para afrontar la serie internacional que comenzará esta semana en La Bombonera.

Los tres refuerzos fueron incorporados a la lista

Entre las principales novedades aparece la inclusión de las incorporaciones realizadas por el club para esta etapa de la temporada. Los tres futbolistas fueron habilitados para disputar la Copa Sudamericana y, según la información oficial, cuentan con grandes posibilidades de integrar la formación titular en el encuentro de ida.

Los refuerzos incluidos son:

Sebastián Villa.

Álvaro Montero.

Leandro Lozano.

La presencia de estos tres jugadores constituye una de las principales modificaciones respecto de la nómina presentada anteriormente para la Copa Libertadores y amplía las alternativas con las que contará el entrenador para afrontar la serie frente al conjunto chileno.

Las ausencias que dejó la nueva convocatoria

Así como hubo incorporaciones, la nueva lista también presenta varias ausencias. Entre ellas sobresale la de Agustín Marchesín, quien no forma parte de la nómina debido a una lesión.

Tampoco fueron incluidos los futbolistas que actualmente permanecen apartados del plantel:

Juan Brinaga.

Marcelo Weigandt.

Lucas Janson.

Exequiel Zeballos, quien continúa a la espera de definir su futuro.

Asimismo, dejaron de integrar la lista aquellos jugadores que ya no pertenecen al plantel. En ese grupo aparecen:

Ander Herrera.

Edinson Cavani.

Agustín Martegani.

Todos ellos figuraban durante la participación del equipo en la Copa Libertadores, pero ya no forman parte de la nómina presentada para la Copa Sudamericana.

Cambios en los números de camiseta

La actualización de la lista de buena fe también implicó modificaciones en los dorsales que utilizarán algunos futbolistas. Entre los cambios más destacados figura el de Carlos Palacios, quien deja el número 8 para pasar a utilizar la camiseta 7.

Como consecuencia de esa modificación, Tomás Belmonte abandona la camiseta 30 y pasa a vestir el histórico número 8. Otra de las novedades importantes involucra al juvenil Tomás Aranda, que deja el dorsal 36 para asumir la responsabilidad de utilizar la camiseta 10. Estos cambios acompañan la renovación de la lista presentada por Boca para la segunda competencia internacional del año.

La lista completa de buena fe

La nómina presentada por Boca Juniors para disputar la Copa Sudamericana está integrada por los siguientes futbolistas:

1. Álvaro Montero (Refuerzo).

2. Lautaro Di Lollo.

3. Lautaro Blanco.

4. Nicolás Figal.

5. Leandro Paredes.

6. Rodrigo Battaglia.

7. Carlos Palacios.

8. Tomás Belmonte.

9. Milton Giménez.

10. Tomás Aranda.

11. Ángel Romero.

12. Leandro Brey.

13. Javier García.

15. Williams Alarcón.

16. Miguel Merentiel.

17. Leandro Lozano (Refuerzo).

18. Milton Delgado.

19. Leonel Flores.

20. Alan Velasco.

21. Kevin Zenón.

22. Sebastián Villa (Refuerzo).

23. Camilo Rey Domenech.

24. Dylan Gorosito.

25. Santiago Ascacibar.

26. Marco Pellegrino.

27. Malcom Braida.

28. Adam Bareiro.

31. Gonzalo Márquez.

32. Ayrton Costa.

33. Lautaro Mendieta.

34. Juan Cruz Payal.

35. Franco Pérez.

37. Gonzalo Gelini.

39. Matías Calegari.

40. Santiago Zampieri.

42. Facundo Herrera.

44. Rodrigo Bacidalupe.

45. Silvio Ventos.

46. Matías Satas.

47. Fernando Rodríguez.

48. Baltazar Blum.

49. Joaquín Piñeyro.

50. Dante González.

51. Gian Gadiel Paoli.

52. Juan Pussetto.

53. Joaquín Ruiz.

54. Kevin Ferreira.

El debut frente a O'Higgins

Boca afrontará esta serie de playoffs luego de haber quedado eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un contexto que además estuvo marcado por un cambio de entrenador.

Ahora, con Rodolfo "Vasco" Arruabarrena al frente del equipo y la incorporación de tres refuerzos habilitados para competir internacionalmente, el conjunto azul y oro buscará avanzar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. El cronograma de la serie quedó establecido de la siguiente manera: