El Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección: "Tengo que ver..."

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda huella en los integrantes del plantel. Entre ellos, Emiliano "Dibu" Martínez, una de las grandes figuras del ciclo conducido por Lionel Scaloni, utilizó su cuenta de Instagram para expresar el dolor que le provocó la definición y agradecer el apoyo recibido.

El arquero del Aston Villa compartió un mensaje cargado de emoción en el que no solo lamentó la caída, sino que también dejó abierta una posibilidad que generó especial atención: la de analizar si llegó el momento de ponerle fin a su ciclo con la camiseta de la Selección argentina.

Martínez aseguró que había soñado con volver a conquistar la Copa del Mundo, llevarla nuevamente a la Argentina y hacer historia una vez más con el equipo nacional. "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar", comenzó la publicación del arquero.

La posibilidad de dar un paso al costado

En el mismo mensaje, el Dibu dejó planteada la necesidad de reflexionar sobre lo ocurrido y analizar cuál será su camino a partir de ahora. "Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", escribió.

La frase abrió la posibilidad de que el arquero evalúe su continuidad en la Selección argentina, aunque su mensaje estuvo principalmente atravesado por el dolor que le generó la derrota y por la necesidad de analizar el futuro.

Martínez reconoció que intentó dar el máximo para ayudar tanto a su país como a sus compañeros durante el torneo. El arquero, considerado una de las figuras centrales del ciclo de Lionel Scaloni, expresó así la frustración por no haber podido concretar el sueño de volver a levantar el trofeo mundial.

Su publicación estuvo marcada por la combinación de tristeza, agradecimiento y una reflexión sobre el futuro.

La derrota y un sueño que no pudo repetirse

El mensaje de Emiliano Martínez estuvo construido alrededor de un deseo que finalmente no pudo cumplirse: volver a conquistar la Copa del Mundo y repetir una historia de gloria con la Selección.

El arquero había imaginado nuevamente la posibilidad de celebrar el título y de llevar la copa a la Argentina. Sin embargo, la derrota frente a España en la final modificó ese desenlace y dejó al plantel ante la necesidad de procesar el golpe deportivo.

Para Martínez, el dolor de la derrota resultó difícil de explicar. Su mensaje reflejó el impacto de haber quedado a las puertas de un objetivo que había imaginado y por el cual, según expresó, había trabajado para ayudar a la Selección y a sus compañeros.

El mensaje de Rodrigo De Paul

Otro de los referentes del plantel que expresó públicamente sus sensaciones después de la final fue Rodrigo De Paul. El mediocampista publicó una serie de fotografías del torneo acompañadas por un mensaje en el que cuestionó a quienes, según afirmó, esperaban la derrota argentina y habían instalado conspiraciones durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que los argentinos estábamos viviendo", expresó De Paul.

El futbolista también sostuvo que las sonrisas del equipo generaban molestias y que las críticas no hicieron más que reafirmar la pasión y el amor que existe por la camiseta argentina.

"Nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden con todo", escribió.

El dolor por no poder llevar la Copa a la Argentina

En su mensaje, De Paul también se refirió específicamente al resultado de la final y a la imposibilidad de repetir la conquista mundialista.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", expresó.

El mediocampista manifestó que la tristeza por la derrota lo acompañará durante mucho tiempo. Sin embargo, cerró su publicación con una declaración de orgullo por su identidad nacional.

"Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino", concluyó.

Dos mensajes atravesados por la derrota

Los mensajes de Emiliano "Dibu" Martínez y Rodrigo De Paul reflejaron, desde perspectivas diferentes, el impacto que tuvo la derrota ante España.

El arquero del Aston Villa dejó abierta la posibilidad de analizar si llegó el momento de dar un paso al costado de la Selección, mientras que el mediocampista expresó su dolor por no haber podido llevar nuevamente la Copa del Mundo a la Argentina y reafirmó su orgullo por vestir la camiseta nacional.