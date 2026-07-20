De Paul: "Hoy, más que nunca, estoy orgulloso de ser argentino"

El mediocampista de la Selección argentina Rodrigo De Paul reveló este lunes que la final perdida el domingo frente a España, por el Mundial 2026, le "dolerá mucho tiempo", pero remarcó que "hoy más que nunca" está "orgulloso de ser argentino".

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", indicó De Paul.

De todas maneras, arremetió contra los detractores al señalar: "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo".

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", sostuvo el mediocampista en un posteo de Instagram.

Por último, el "Motorcito" cerró el mensaje de manera contundente: "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser Argentino".