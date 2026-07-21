Messi llegó a Rosario junto a su familia y tendrá unos días de descanso

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó este martes a la ciudad santafesina de Rosario junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para pasar unos días de descanso junto a su familia en el país.

El futbolista llegó a la Argentina durante las primeras horas de la mañana, en un vuelo privado que aterrizó alrededor de las 6:20. Luego de su llegada, la familia Messi se trasladará a la vivienda que posee en Rosario, donde permanecerá durante los próximos días.

El regreso del capitán a su ciudad se produce antes de su vuelta a Estados Unidos, donde deberá reincorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

El viaje representa así una pausa familiar antes del regreso a la actividad futbolística, luego de la participación de la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

Lionel Messi ya está en Rosario: así fue la llegada del argentino, tras su participación en el Mundial 2026.



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Un viaje diferente al de la delegación argentina

A diferencia de una parte de la delegación argentina, Messi no regresó al país junto al grupo que llegó el lunes. El futbolista había viajado desde Nueva York hasta Miami y, desde allí, emprendió el vuelo en un avión privado con destino a Rosario. De esta manera, arribó a la ciudad santafesina este martes a primera hora de la mañana, acompañado por su familia.

El avión en el que viajaba el futbolista llegó a la Argentina alrededor de las 6:20, dando inicio a los días de descanso que pasará en su ciudad natal. El itinerario del capitán fue diferente al de la delegación que regresó al país el lunes desde la ciudad en la que se disputó la final del Mundial 2026.

Días de descanso antes de volver al Inter Miami

Una vez finalizado el descanso junto a su familia en Rosario, Messi volverá a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.

El capitán argentino retomará los entrenamientos con su equipo y se preparará para regresar a la competencia oficial. El cronograma del conjunto estadounidense contempla un posible regreso del futbolista a las canchas el 1 de agosto, cuando el Inter Miami reciba a Columbus Crew por la MLS.

De esta manera, el paso de Messi por Rosario será breve y estará destinado a compartir unos días con Antonela Roccuzzo y sus hijos antes de volver a la actividad profesional.

El regreso del Diez a la actividad

La llegada de Lionel Messi a Rosario confirma el retorno del futbolista al país después de la final del Mundial 2026, aunque su estadía estará marcada por el descanso familiar antes de su regreso a Estados Unidos.

El capitán arribó acompañado por Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro, se dirigirá a la vivienda familiar en la ciudad y permanecerá allí durante unos días.

Luego, el Diez regresará a Miami para sumarse nuevamente a los entrenamientos del Inter Miami.