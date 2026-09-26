Verstappen defendió a Colapinto y cuestionó el pedido de sanción de Norris

Max Verstappen salió en defensa de Franco Colapinto luego del accidente que protagonizó el argentino durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que provocó los abandonos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y de Lando Norris.

El piloto de Red Bull se refirió al incidente después de la carrera y cuestionó el pedido de suspensión realizado por Norris. Para Verstappen, el hecho fue consecuencia de un error de conducción y no de una maniobra intencional.

"No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece demasiado", sostuvo el neerlandés durante la ronda posterior al Gran Premio.

La postura de Verstappen

El cuatro veces campeón mundial consideró que Colapinto perdió el control de su Alpine luego de bloquear los neumáticos durante el reinicio de la carrera.

"Mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, ya está. Es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos, pero son cosas que pasan", explicó Verstappen.

El accidente se produjo en la vuelta 36, cuando el Safety Car abandonó la pista y el pelotón volvió a compactarse. Colapinto intentó avanzar desde la décima posición, pero bloqueó los neumáticos y terminó impactando contra el Alpine de Gasly.

El francés perdió el control de su auto tras el contacto y chocó contra el McLaren de Norris, que también quedó fuera de competencia.

Norris había pedido una sanción

Luego del abandono, Norris había cuestionado con dureza la maniobra del argentino y reclamado una respuesta más severa por parte de la FIA.

"Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1", afirmó el piloto de McLaren.

Norris también había planteado que una sanción de una carrera podía ser una respuesta adecuada ante este tipo de incidentes.

Colapinto reconoció el error

Tras el accidente, Colapinto asumió la responsabilidad y pidió disculpas a Gasly, Norris y al equipo Alpine.

"Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando", explicó el argentino.

El choque terminó de manera abrupta con la carrera de los dos Alpine y el McLaren de Norris. Colapinto había largado desde la novena posición en Bakú, después de que las penalizaciones aplicadas a otros pilotos modificaran la grilla original.

La discusión sobre una eventual sanción quedó así instalada después del Gran Premio, mientras las declaraciones de Verstappen y Norris expusieron dos posiciones diferentes sobre la gravedad del incidente protagonizado por el argentino.

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