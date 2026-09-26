Manu La Serna ganó dos medallas de plata en Santa Fe 2026

El tenista catamarqueño Juan Manuel "Manu" La Serna consiguió este sábado su segunda medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de disputar la final del single masculino.

La Serna enfrentó al correntino Lautaro Midón, quien se impuso por 6-3 y 6-2 y se quedó con la medalla de oro de la competencia.

De esta manera, el catamarqueño cerró su participación con dos preseas plateadas y dos finales disputadas en la competencia continental.

También fue subcampeón en dobles

La primera medalla de plata de La Serna había llegado el viernes en la prueba de dobles masculino, donde justamente formó pareja con Midón.

La dupla argentina alcanzó la final de la especialidad y obtuvo el segundo puesto, por lo que ambos tenistas volvieron a enfrentarse en la definición del single.

Con sus dos finales disputadas, La Serna completó una semana de competencia con dos medallas de plata para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.