El delantero internacional que quedó a un paso de convertirse en el cuarto refuerzo de Boca

El mundo Boca se encuentra en plena ebullición ante la inminente llegada de su próximo fichaje destinado a potenciar el sector ofensivo del plantel profesional. De acuerdo con la información disponible, la institución de la Ribera está a detalles de concretar la incorporación del ecuatoriano Enner Valencia, de 36 años, con un vínculo contractual estipulado inicialmente por 18 meses o un año con opción de renovar por otro más.

Las negociaciones se han intensificado con el objetivo de destrabar la situación burocrática y contractual en los próximos días. La hoja de ruta diagramada por la dirigencia contempla que el atacante arribe al país cerca del fin de semana para someterse a la rigurosa revisión médica, último paso formal para transformarse en el cuarto refuerzo en este mercado de pases. La condición contractual de Valencia resulta sumamente favorable para la operación, ya que se encuentra con el pase en su poder debido a que finalizó su vínculo contractual con el Pachuca de México entre junio y julio de este año, quedando en condición de agente libre.

La exigencia táctica de Rodolfo Arruabarrena ante una baja sensible

La ofensiva del conjunto dirigido tácticamente por Rodolfo Arruabarrena sufrió un contratiempo estructural que obligó a la dirección técnica a rediseñar el panorama del plantel. Las gestiones iniciadas por la dirigencia con el delantero responden directamente a un pedido especial del entrenador, quien exigió la incorporación de un atacante experimentado que logre cubrir el vacío futbolístico generado en la estructura del equipo.

La necesidad de sumar jerarquía internacional recae sobre la situación clínica que atraviesa Adam Bareiro, cuyo diagnóstico arroja una discopatía lumbar sumada a un proceso de arrastre físico tras un doble desgarro previo. Este cuadro clínico mantiene al jugador marginado de las canchas por tiempo indeterminado, lo que obligó a tomar decisiones drásticas en la planificación deportiva:

Descarte absoluto: Quedó formalmente descartado de los compromisos clave por la Copa Sudamericana y el certamen local.

Monitoreo médico: Su evolución física se supervisa semana a semana con el fin de definir si finalmente requiere pasar por el quirófano para solucionar sus dolencias.

Competencia interna y el nuevo mapa ofensivo del equipo

Ante este panorama de urgencias competitivas, la llegada del delantero ecuatoriano no solo representa una solución inmediata a la ausencia de Bareiro, sino que reconfigurará la dinámica interna del plantel. Con su incorporación, el entrenador intentará generar una disputa interna entre Miguel Merentiel y Valencia por determinar quién se adueñará de la codiciada posición de centrodelantero titular del "Xeneize".

La jerarquía y el recorrido del flamante refuerzo apuntan a dotar a la ofensiva de variantes de peso, un aspecto fundamental para afrontar la exigente agenda deportiva que la institución tiene por delante tanto a nivel nacional como internacional en el corto y mediano plazo.

La agenda inmediata: compromisos cruciales en el horizonte

Mientras la secretaría técnica ultima los detalles contractuales para sellar la llegada del atacante, el plantel profesional debe focalizar su atención en los compromisos oficiales inmediatos que marcarán el pulso de la temporada en el torneo doméstico:

Recuperación pendiente: El equipo deberá disputar el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura frente a Estudiantes de La Plata, programado para este miércoles a partir de las 19:00.

Prueba fuera de casa: El sábado 5 de agosto, el conjunto de la Ribera se medirá ante Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la cuarta fecha del campeonato. Este traslado de escenario se debe a que el campo de juego de la Bombonera se encuentra en un proceso final de recuperación del césped.