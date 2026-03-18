El ranking de los 100 mejores futbolistas de la historia que desató la polémica

Por segunda vez en su historia, la revista brasileña Placar se propuso confeccionar un ranking con los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos, una iniciativa que, fiel a la esencia del deporte más popular del mundo, no tardó en generar debate y polémica entre especialistas y fanáticos.

Para alcanzar el resultado final, la publicación realizó una encuesta entre 40 periodistas, de los cuales 17 eran extranjeros, en un intento por ampliar la mirada más allá de las fronteras brasileñas. El proceso, según detalló la propia revista, combinó opiniones internas y externas, con el objetivo de lograr una selección lo más representativa posible.

El resultado final no solo ordenó nombres, sino que volvió a poner en discusión una pregunta que atraviesa generaciones: quién ocupa el lugar más alto en la historia del fútbol.

El proceso de selección

La construcción del ranking comenzó con una preselección de 150 futbolistas, elaborada por el periodista Rodolfo Rodrigues. A partir de allí, se desarrolló un proceso que incluyó recopilación de estadísticas y debates intensos entre colegas hasta definir la lista definitiva de cien nombres.

Desde Placar explicaron que el objetivo era actualizar un trabajo histórico, ya que la última vez que habían realizado una elección de esta magnitud fue en 1999, cuando publicaron el listado de los "100 Cracks del Siglo".

Ese antecedente marcó el punto de comparación para una nueva edición que buscó adaptarse a los cambios del fútbol y a la irrupción de nuevas figuras en las últimas décadas.

El podio: Pelé, Messi y Maradona

El ranking ubicó en el primer lugar a Pelé, seguido por Lionel Messi y Diego Maradona en el tercer puesto.

La elección del brasileño como líder también se reflejó en el voto internacional. Según detalló la revista:

Pelé fue mencionado por todos los 17 votantes extranjeros.

Recibió ocho votos como el mejor de todos los tiempos.

Messi obtuvo cinco menciones en ese rubro.

Maradona sumó tres votos.

"La disputa fue intensa, más equilibrada que nunca, pero, casi 70 años después de que Pelé debutara profesionalmente en Santos, nadie ha sido capaz de superarlo hasta hoy", sostuvo la publicación.

Presencia argentina

El ranking también reflejó la distribución geográfica de los futbolistas seleccionados. De acuerdo con Placar:

Brasil lideró ampliamente con 29 representantes.

Italia y Alemania aportaron 12 jugadores cada uno.

Argentina contó con 9 futbolistas en la lista.

Francia tuvo 6 representantes.

España sumó 5 nombres.

Países Bajos y Uruguay contaron con 4 jugadores cada uno.

Hungría e Inglaterra aportaron 3 futbolistas.

Portugal cerró con 2 representantes.

Entre los votantes argentinos se destacó Diego Borinsky, biógrafo de Lionel Scaloni y Marcelo Gallardo, quien eligió a Messi como el mejor. "Nunca vi a alguien hacer lo que él hizo con el balón con tanta velocidad, en tan poco espacio y durante tanto tiempo", argumentó.

Cristiano Ronaldo, Cruyff y otras figuras en disputa

Uno de los puntos que también generó discusión fue la ubicación de Cristiano Ronaldo, quien aparece en el quinto lugar, detrás del neerlandés Johan Cruyff.

El portugués superó en la votación a Ronaldo Nazário, en una comparación directa que se resolvió por 192 puntos contra 152, bajo un sistema en el que el primer puesto otorgaba 10 puntos, el segundo 9 y así sucesivamente.

Otro argentino destacado en el ranking es Alfredo Di Stéfano, quien se ubicó en el puesto 11, dentro del top 20.

El top 20 completo

El listado elaborado por Placar en sus primeras posiciones quedó conformado de la siguiente manera:

Pelé

Lionel Messi

Diego Maradona

Johan Cruyff

Cristiano Ronaldo

Ronaldo Nazário

Franz Beckenbauer

Zinedine Zidane

Garrincha

Ferenc Puskás

Alfredo Di Stéfano

Eusébio

Ronaldinho Gaúcho

Michel Platini

Romário

Zico

Andrés Iniesta

Marco van Basten

Kylian Mbappé

Neymar

Más allá del orden, el ranking reaviva una discusión histórica. La propia revista recuperó una frase atribuida a Pelé, quien solía responder a las comparaciones con futbolistas argentinos señalando que primero debían definir quién era el mejor entre ellos.

Sin embargo, el escenario parece haber cambiado. Tras la consagración en la Copa de Qatar, Placar sostuvo que el debate dejó de ser una herejía y se consolidó como una discusión abierta, en la que conviven distintas generaciones y estilos.

"Pelé, Messi, Maradona, Cruyff, Cristiano Ronaldo y otras fieras se sientan en la mesa que les plazca", planteó la publicación, invitando a sostener una conversación que, lejos de cerrarse, se renueva con cada ranking.

En definitiva, el listado no solo ordena nombres: confirma que el fútbol, más allá de estadísticas y votaciones, sigue siendo un territorio donde la pasión, la memoria y la interpretación mantienen viva una discusión que no admite una única respuesta.