Boca y San Lorenzo se cruzan en un clásico clave por el Torneo Clausura

San Lorenzo y Boca protagonizarán este domingo un nuevo capítulo de uno de los clásicos destacados del Torneo Clausura, en un partido correspondiente a la fecha 10 que tendrá como escenario el Nuevo Gasómetro. El encuentro comenzará a las 14.45 y contará con un marco que promete ser espectacular, de acuerdo con la expectativa generada alrededor de un duelo que encuentra a ambos equipos con objetivos concretos dentro de la competencia.

El Xeneize llega con el objetivo de continuar con su buena racha, mientras que el Ciclón necesita avanzar en la tabla para meterse dentro de los ocho clasificados a la próxima ronda. En ese contexto, el partido adquiere una importancia particular para los dos protagonistas, que se enfrentarán en una jornada marcada por la rivalidad y por las necesidades deportivas de cada equipo.

El árbitro designado para conducir el encuentro será Nazareno Arasa, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. El partido podrá verse por TNT Sports.

El clásico, con objetivos diferentes

El duelo entre San Lorenzo y Boca llega en la décima fecha del Torneo Clausura y encuentra al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena con la intención de sostener el momento positivo que atraviesa.

Del otro lado, San Lorenzo, bajo la conducción de Rubén Darío Insua, afrontará el encuentro con la necesidad de sumar para acercarse al grupo de los ocho equipos que accederán a la siguiente instancia.

La importancia de los puntos, sumada al escenario y al carácter del enfrentamiento, configura un clásico con distintos intereses en juego. Boca buscará darle continuidad a su recorrido reciente, mientras San Lorenzo intentará aprovechar su condición de local para avanzar en la pelea por la clasificación.

El encuentro tendrá como escenario el Nuevo Gasómetro, donde el Ciclón será local desde las 14.45.

Boca y una ausencia importante en la convocatoria

En la previa del partido, Rodolfo Arruabarrena presentó la lista de convocados de Boca, que tendrá una modificación importante respecto del plantel que había viajado a Brasil para disputar la serie ante San Pablo.

La principal novedad pasa por la ausencia del ecuatoriano Enner Valencia, quien quedó fuera del partido ante San Lorenzo. El delantero no fue citado debido a que el entrenador decidió priorizar a los otros cinco futbolistas extranjeros disponibles.

Los extranjeros elegidos por el técnico para este encuentro son:

Álvaro Montero .

. Leandro Lozano .

. Carlos Palacios .

. Sebastián Villa .

. Ángel Romero.

De esta manera, Valencia no formará parte de la delegación que afrontará el clásico ante el Ciclón, en una decisión vinculada directamente con la elección de los cinco extranjeros que estarán disponibles para el compromiso.

La ausencia del ecuatoriano constituye una de las principales novedades de la formación xeneize para esta fecha 10 y modifica respecto de los futbolistas que habían integrado el viaje a Brasil.

La posible formación de Boca

Con Rodolfo Arruabarrena como entrenador, la posible formación de Boca para enfrentar a San Lorenzo está integrada por:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

El equipo presenta a Montero en el arco, una línea defensiva conformada por Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco, un mediocampo integrado por Delgado, Paredes y Ascacibar, y un sector ofensivo con Velasco como enlace, acompañado por Merentiel y Flores.

San Lorenzo prepara su equipo para el clásico

San Lorenzo, por su parte, tiene definida la formación con la que afrontará el encuentro bajo la dirección técnica de Rubén Darío Insua.

El equipo estará compuesto por:

José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Devecchi ocupará el arco, mientras que Arboleda, Corujo y Amor conformarán la línea defensiva. En el mediocampo estarán Herrera, Tripichio, Insaurralde y De Ritis, mientras que Farías, Cuello y Auzmendi conformarán el frente de ataque.

El conjunto azulgrana afrontará el compromiso como local y con una meta concreta: conseguir los puntos que le permitan acercarse a los ocho equipos que clasificarán a la próxima ronda del Torneo Clausura.

Árbitro, VAR y televisación

El partido tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa, quien será el encargado de impartir justicia durante el clásico.

La revisión mediante el sistema de video estará a cargo de Hernán Mastrángelo, quien será el responsable del VAR. Los datos principales del encuentro son: