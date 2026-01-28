  • Dólar
Boca sufrió una baja de último momento: Lucas Janson se lesionó y no será titular ante Estudiantes

El delantero sufrió una lesión muscular grado 2 y quedó descartado para el partido de este miércoles por el Torneo Apertura.

28 Enero de 2026 22.00

Boca Juniors recibió una mala noticia en la previa del partido ante Estudiantes de La Plata, correspondiente al Torneo Apertura. A pocas horas del encuentro, el club confirmó que Lucas Janson sufrió una lesión muscular y no podrá ser de la partida, pese a que estaba previsto como titular.

"El jugador Lucas Janson presenta una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo", informó el Xeneize a través del parte médico oficial. El delantero iba a integrar el once inicial debido a las ausencias de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez, todos afectados por distintas lesiones.

De esta manera, Boca afrontará el compromiso con la particularidad de tener a sus cuatro centrodelanteros fuera de competencia, una situación poco habitual que complica el armado ofensivo del equipo.

A la espera de la confirmación oficial por parte del cuerpo técnico, el juvenil Iker Zufiaurre aparece como la principal alternativa para ocupar el centro del ataque frente al Pincha.

