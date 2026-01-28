Boca sufrió una baja de último momento: Lucas Janson se lesionó y no será titular ante Estudiantes

Boca Juniors recibió una mala noticia en la previa del partido ante Estudiantes de La Plata, correspondiente al Torneo Apertura. A pocas horas del encuentro, el club confirmó que Lucas Janson sufrió una lesión muscular y no podrá ser de la partida, pese a que estaba previsto como titular.

"El jugador Lucas Janson presenta una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo", informó el Xeneize a través del parte médico oficial. El delantero iba a integrar el once inicial debido a las ausencias de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez, todos afectados por distintas lesiones.

De esta manera, Boca afrontará el compromiso con la particularidad de tener a sus cuatro centrodelanteros fuera de competencia, una situación poco habitual que complica el armado ofensivo del equipo.

A la espera de la confirmación oficial por parte del cuerpo técnico, el juvenil Iker Zufiaurre aparece como la principal alternativa para ocupar el centro del ataque frente al Pincha.