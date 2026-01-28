River sacudió el mercado y sumó a Kendry Páez, la joya ecuatoriana que busca rodaje rumbo al Mundial 2026

River Plate dio un golpe fuerte en el mercado de pases este miércoles al cerrar la incorporación de Kendry Páez, una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano. El mediocampista ofensivo, surgido de Independiente del Valle y adquirido por Chelsea en 20 millones de dólares, llega cedido al club de Núñez por un año y sin cargo, con el objetivo de relanzar su carrera de cara al Mundial 2026 que disputará Ecuador.

El acuerdo incluye un denominado "derecho de vidriera", que le permitirá a River percibir un bono en caso de una futura venta del jugador por parte del club inglés, por un monto que aún no fue oficializado. Páez se encontraba a préstamo en Racing de Estrasburgo, equipo con el que tuvo su primera experiencia en el fútbol europeo.

El joven talento, hoy de 18 años, se dio a conocer en 2022 tras destacarse en dos torneos juveniles: la Copa Milo con la categoría Sub-18 de Independiente del Valle y el prestigioso Next Generation Trophy disputado en Salzburgo, Austria. En ambos certámenes fue una de las figuras, y en este último fue elegido como el mejor jugador del torneo, actuaciones que despertaron el interés del Chelsea cuando tenía apenas 15 años.

Si bien el acuerdo inicial establecía su llegada a la Premier League en 2025, Páez nunca debutó oficialmente con los Blues. Su estreno en Europa se dio con la camiseta del Racing francés, donde compartió plantel con los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli. Allí disputó 21 partidos, el último el pasado 18 de enero ante Metz por la Ligue 1, y convirtió un gol frente al París FC. Además, suma 23 presencias en la Selección mayor de Ecuador, con dos goles.

La cesión al Estrasburgo, prevista hasta mitad de año, se interrumpió de manera anticipada y el futbolista continuará su carrera en el fútbol argentino. Marcelo Gallardo lo espera como una pieza clave para aportar desequilibrio y ruptura de líneas en los últimos metros, una de las necesidades detectadas por el cuerpo técnico.

Si bien el mercado de pases cerró el martes 27 de enero, River pudo concretar la operación debido a la cesión del juvenil lateral izquierdo Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers, lo que habilitó reglamentariamente la incorporación de un jugador proveniente del exterior.

Páez firmará contrato por un año, con la posibilidad de extender su vínculo hasta 2027. En la previa, aparece como un refuerzo de proyección que buscará explotar todo su potencial en un escenario de alta exigencia.