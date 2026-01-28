Tercera fecha confirmada: el fútbol catamarqueño palpita un fin de semana decisivo

La expectativa crece en el interior provincial tras la confirmación oficial de los días, sedes y horarios para la tercera fecha del Torneo Provincial, tanto en su versión femenina como masculina. La actividad, que se repartirá entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, llevará el fútbol a escenarios de Paclín, Tinogasta, Valle Viejo y la Capital, prometiendo una concurrencia masiva en cada sede.
Programación del Fútbol Femenino
La rama femenina tendrá un inicio intenso el sábado, con duelos estratégicos en diversos puntos del territorio:
- Sábado 31 de enero:
- 17:00 | San Luis vs. Cultural (Cancha de San Luis)
- 17:10 | Tinogasta Central vs. Racing de Fiambalá (Cancha de Santa Rosa)
- 17:30 | Estrella vs. Racing 250 (Cancha de Calchaquí)
- 18:00 | Juventud Unida vs. Defensores de Esquiú (Estadio Malvinas Argentinas)
- 18:00 | Los Sureños vs. La Fiel (Estadio Primo Prevedello)
- Domingo 1 de febrero:
- 16:30 | San Martín vs. La Conty (Cancha de San Martín)
- 17:30 | Malli vs. San Saujil (Cancha de Malli)
Programación del Fútbol Masculino
Por su parte, el masculino desplegará una jornada de alto impacto con partidos que pueden definir el rumbo de los grupos:
- Sábado 31 de enero:
- 17:00 | San Isidro vs. Racing 250 (Cancha del Boulevard)
- 17:00 | Independiente de Huillapima vs. Defensores de Esquiú (Cancha del CAI de Huillapima)
- 17:00 | Tapso FC vs. San Martín de El Bañado (Colonia Achalco)
- 17:30 | Chacarita vs. Tinogasta Central (Cancha de Racing)
- 17:30 | General Lavalle de Colpes vs. Los Amigos (Colpes, Pomán)
- 17:30 | San Lorenzo de Huachaschi vs. Amaicha (Cancha de Tiro Federal)
- Domingo 1 de febrero:
- 17:00 | Unión La Costa vs. Santa Rosa (Tiro Federal)
- 19:00 | Banda Norte vs. Rivadavia (Unión Sportiva)