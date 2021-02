Boca venció a Newell's y logró su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional

Boca pudo conseguir ante Newell's en Rosario su primera victoria en la Copa Liga Profesional, que le sirvió para cortar una racha de seis partidos sin triunfos. Carlos Izquierdoz, a los 25 minutos del segundo tiempo, hizo el único gol del partido.

En el primer tiempo arrancó mejor Boca y a los 4m tuvo la primera chance cuando Cardona sacó -casi sin recorrido- un buen derechazo que se fue muy cerca del primer palo. Minutos más tarde, Villa tuvo una interesante escalada por izquierda aunque terminó definiendo con poco ángulo, e Izquierdoz llegó a conectar un córner a los 24, pero no pudo cabecear bien, sino que apenas llegó a desviarla. La única de la Lepra en el primer tiempo fue cuando Scocco salió del área y generó un ataque que terminó en un centro atrás que no pudo ser capitalizado. Las últimas de un flojo primer tiempo fueron de Villa: la primera, un buen remate de zurda que controló Aguerre, y la segunda un débil derechazo de afuera, tras una buena jugada personal.

La tónica del cotejo no varió en el segundo tiempo. El dueño de casa se animó un poco más en un par de ocasiones, como en la bicicleta mediante la cual Formica desairó a Izquierdoz y sacó un remate que contuvo Andrada. O en el pase a un toque de Scocco que derivó en un desborde que no terminó en grito para NOB.

Hasta que Boca, a los 24 minutos, halló la alegría en una de sus principales armas: la pelota quieta. Tras una falta que cosechó Zárate casi en el córner derecho, Cardona ejecutó magistralmente el tiro libre, e Izquierdoz, a la carrera, cabeceó con potencia al gol: 1-0.

Con el ingreso de Obando y disponiendo de espacios, el Xeneize fue más incisivo. Un hilo de gambetas del mediocampista zurdo terminó en una cesión para Villa, quien definió de primera y volvió a toparse con la buena noche del portero Aguerre.

Boca padeció un asedio tibio en los seis minutos de descuento. Apenas una acción individual con el sello de Scocco forzó a Andrada a un anticipo providencial. Es verdad, el campeón defensor no jugó un gran partido. Le costó la elaboración ante un rival que se preocupó más por contener que por lastimar. Así y todo, no ofreció grandes grietas, casi no le llegaron y volvió a golpear con el balón parado.