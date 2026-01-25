Boca venció a Riestra y arranca el 2026 con el pie derecho

En el inicio de un nuevo ciclo futbolístico, Boca Juniors logró imponerse ante Deportivo Riestra por 1-0 en el mítico estadio de La Bombonera. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026, marcó el debut oficial de Claudio Úbeda como entrenador, logrando una victoria necesaria para comenzar el año con solidez.

El desarrollo del juego estuvo condicionado por el planteo estratégico de ambos equipos. El Xeneize monopolizó la posesión de la pelota, pero se encontró con un ritmo considerablemente lento que dificultó la fluidez del ataque. Deportivo Riestra, por su parte, se plantó en su propio terreno con el objetivo de cortar todos los circuitos de juego locales.

En este escenario de asfixia táctica, Boca mostró pocas cartas para generar asociaciones de pases y enfrentó grandes complicaciones para generar situaciones de peligro, chocando repetidamente contra el muro defensivo del cuadro visitante.

Los destellos y la figura de Arce

Pese a la paridad, el mejor momento del equipo de Úbeda se vio en un puñado de minutos durante la primera etapa. Fue en ese tramo donde la jerarquía individual estuvo a punto de quebrar la resistencia del Malevo.

Ignacio Arce, arquero de Riestra, se convirtió en figura con dos atajadas clave ante Tomás Belmonte y Lautaro Di Lollo.

Por su parte, Lautaro Blanco protagonizó la jugada más fortuita del encuentro al estrellar un potente tiro en el palo.

Ante la falta de claridad en el juego asociado, el elenco de la Ribera apeló a su arma más importante: la pelota parada. La apertura del marcador llegó gracias a la precisión de Leandro Paredes, quien ejecutó un tiro libre desde la esquina. Lautaro Di Lollo se impuso con autoridad en el área y, de cabeza, estampó el 1-0 definitivo.

Agenda confirmada

El calendario no da tregua y ambos equipos ya piensan en sus próximos compromisos: