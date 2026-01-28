Boca visita a Estudiantes en La Plata tras la llegada de Ascacíbar y busca seguir la racha

Boca Juniors enfrentará este miércoles a Estudiantes de La Plata por la fecha 2 del Torneo Apertura, en un duelo que se presenta como uno de los más atractivos de la jornada. El encuentro se disputará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, desde las 22.15, con Pablo Echavarría como árbitro principal y Héctor Paletta a cargo del VAR. La transmisión será en vivo a través de ESPN Premium.

El Xeneize llega a La Plata con el objetivo de ratificar el buen inicio de torneo y mantenerse en la senda del triunfo. En su debut, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra en la Bombonera, en un encuentro que marcó el comienzo oficial de la temporada y dejó sensaciones positivas en el cuerpo técnico, más allá de algunos aspectos por corregir.

La previa del partido está atravesada por el reciente movimiento del mercado de pases, que tuvo como protagonista a Santiago Ascacíbar. Boca y Estudiantes mantuvieron negociaciones por el mediocampista, quien ya fue presentado en su nuevo club, en una operación que incluyó el préstamo de Brian Aguirre al Pincha. El regreso del "Ruso" generó expectativa en el conjunto platense y le suma un condimento especial al cruce frente al Xeneize.

Además de Ascacíbar, Boca también presentó en las últimas horas a Ángel Romero como refuerzo, fortaleciendo un plantel que busca ser protagonista en el campeonato local. Sin embargo, para este compromiso, Úbeda deberá afrontar algunas bajas importantes. Una de ellas es la de Alan Velasco, quien sufrió una distensión ligamentaria y estará fuera de las canchas por aproximadamente dos meses. En su lugar, el entrenador apostará por Kevin Zenón, una de las variantes ofensivas del equipo.

Otra de las decisiones destacadas del DT es la de reservar a Ander Herrera, pese a que el mediocampista fue convocado. En su lugar, Úbeda optó por darle minutos a Williams Alarcón, buscando mayor dinámica en la mitad de la cancha y continuidad para un jugador que viene sumando protagonismo.

Por el lado de Estudiantes, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez llega tras empatar 1-1 con Independiente en Avellaneda, en su presentación en el Torneo Apertura. El Pincha dejó una imagen competitiva en ese encuentro, aunque todavía busca afinar detalles para lograr su primer triunfo en el certamen, ahora ante su público.

El equipo platense tendrá una baja sensible: Fernando Muslera, quien se lesionó en el partido ante Independiente y no podrá estar presente frente a Boca. Su ausencia obligará a Domínguez a realizar modificaciones en el once inicial, en un contexto en el que Estudiantes intentará hacerse fuerte como local y aprovechar el empuje de su gente.

El cruce entre Estudiantes y Boca aparece como una prueba exigente para ambos equipos. Para el Xeneize, será una oportunidad de confirmar su buen arranque y sumar puntos fuera de casa. Para el Pincha, en tanto, el objetivo será romper la paridad del debut, respaldar la llegada de Ascacíbar y empezar a marcar presencia en el torneo.

Con realidades similares y aspiraciones altas, el partido promete intensidad, ritmo y protagonismo en uno de los escenarios más modernos del fútbol argentino.

Posibles formaciones

Estudiantes (LP):

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez.

DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.