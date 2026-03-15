Boca visita a Unión con la intención de volver al triunfo en el Torneo Apertura

El Torneo Apertura 2026 continúa su desarrollo y uno de los partidos destacados de la undécima jornada del Grupo A tendrá como protagonistas a Unión de Santa Fe y Boca, que se enfrentarán en el estadio 15 de Abril.

El encuentro se disputará hoy desde las 22.00, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión televisiva a través de TNT Sports Premium. El compromiso aparece como un desafío importante para ambos equipos en el marco de la competencia. Por un lado, Boca buscará volver al triunfo como visitante, mientras que Unión intentará extender su buen momento y su racha positiva como local.

El partido se presenta además como un cruce relevante dentro de la Zona A, donde el equipo santafesino ocupa posiciones de protagonismo.

Boca busca cortar la serie de empates

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega al encuentro con la necesidad de recuperar la senda de la victoria, luego de acumular una serie de resultados que no le permitieron sumar de a tres. El Xeneize viene de empatar 1 a 1 frente a San Lorenzo en la Bombonera, resultado que extendió una particular racha del equipo en condición de local.

En ese contexto, Boca registra:

Cuatro empates consecutivos en la Bombonera

El más reciente: igualdad 1-1 ante San Lorenzo

El partido frente a Unión representa entonces una oportunidad para cambiar la dinámica reciente y volver a ganar fuera de casa en el torneo.

El regreso de Alan Velasco

Una de las principales novedades dentro del plantel de Boca para este compromiso es el regreso de Alan Velasco. El futbolista vuelve a estar disponible luego de recuperarse de una distensión grado II del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, lesión que había sufrido en la primera fecha del torneo frente a Deportivo Riestra.

Su recuperación representa una alternativa importante para el cuerpo técnico de cara a este partido. En contraste, algunos jugadores quedaron fuera de la convocatoria:

Gonzalo Gelini

Agustín Martegani

Dylan Gorosito

La ausencia de estos futbolistas responde a decisiones del entrenador, quien optó por no incluirlos en la delegación que viajará a Santa Fe.

Posibles ajustes en la defensa xeneize

Más allá de estas novedades, no se esperan grandes modificaciones en la formación titular de Boca para enfrentar a Unión. Sin embargo, existen algunas posibilidades de cambio en el sector defensivo:

Nicolás Figal podría reemplazar a Lautaro Di Lollo

Juan Barinaga podría regresar en lugar de Marcelo Weigandt

Estas variantes se encuentran entre las opciones que maneja el cuerpo técnico para el encuentro correspondiente a la undécima fecha del torneo.

La probable formación de Boca

La alineación que podría presentar el equipo de Claudio Úbeda es la siguiente:

Agustín Marchesín

Juan Barinaga o Marcelo Weigandt

Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal

Ayrton Costa

Lautaro Blanco

Leandro Paredes

Milton Delgado

Santiago Ascacíbar

Tomás Aranda

Miguel Merentiel

Adam Bareiro

Director técnico: Claudio Úbeda.

Unión llega con una racha positiva

Del otro lado estará Unión, que afronta el encuentro con un presente muy distinto en términos de resultados.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa una racha positiva que lo mantiene entre los protagonistas de la Zona A. El Tatengue no pierde desde el 6 de febrero, período en el que acumuló:

Tres victorias

Tres empates

Gracias a esa serie de resultados, el conjunto santafesino se ubica segundo en la Zona A con 15 puntos, consolidando una campaña sólida en lo que va del campeonato.

El partido del año ante Independiente

El último encuentro de Unión antes de enfrentar a Boca fue uno de los partidos más vibrantes del torneo hasta el momento. El equipo santafesino empató 4 a 4 frente a Independiente en un encuentro que se destacó por su intensidad y su desarrollo cambiante.

Durante ese partido, Unión llegó a ponerse en ventaja por 3 a 0, aunque finalmente el marcador terminó igualado en un resultado que fue calificado como el partido del año hasta ahora dentro del certamen.

Un fuerte rendimiento en el estadio 15 de Abril

Además del buen momento general, Unión buscará extender su invicto como local. El equipo santafesino no pierde en el estadio 15 de Abril desde la Superliga 2018/19, período en el que disputó cinco partidos en ese escenario con dos victorias y tres empates.

Este rendimiento en casa se convirtió en un elemento clave del buen presente del equipo.

El posible once de Unión

De cara al enfrentamiento con Boca, Leonardo Madelón no planea realizar grandes modificaciones en el equipo titular, ya que el rendimiento reciente dejó conforme tanto al entrenador como a los hinchas.

La probable formación sería:

Matías Mansilla

Lautaro Vargas

Juan Ludueña

Maison Rodríguez

Mateo Del Blanco

Julián Palacios

Mauro Pittón

Rafael Profini

Brahian Cuello

Marcelo Estigarribia

Cristian Tarragona

Director técnico: Leonardo Madelón.

Datos del partido

El encuentro entre Unión y Boca por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026 se jugará con los siguientes detalles:

Hora: 22.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: 15 de Abril

Con ambos equipos atravesando realidades distintas pero con objetivos claros, el duelo en Santa Fe promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con Boca buscando recuperar terreno y Unión intentando sostener su protagonismo en la Zona A.