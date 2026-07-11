Noruega empata 1-1 con Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega e Inglaterra ya juegan por los cuartos de final del Mundial 2026. Este encuentro, que enfrenta a las figuras de Erling Haaland y Harry Kane, se juega en el Miami Stadium (Hard Rock Stadium) y definirá a uno de los semifinalistas de la competencia. La Selección Argentina, que en unas horas enfrentará a Suiza por esta misma instancia, deberá estar atenta a este cruce: si avanza, enfrentará al ganador de esta llave en las semis.

Ambas selecciones llegan a esta instancia decisiva tras superar exigentes desafíos en las fases previas. El conjunto noruego viene pisando fuerte tras dar el gran golpe en los octavos de final al eliminar a Brasil, apoyándose en el poderío ofensivo de Haaland, quien ya acumula siete goles en la competencia. Por su parte, la Inglaterra de Thomas Tuchel llega con el ánimo en alto luego de un trabajado triunfo por 3 a 2 frente a México en el Estadio Azteca, un partido que jugaron con un futbolista menos y resolvieron gracias a un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Kane.

El partido se puede ver a través de DSports y las plataformas de streaming de DGO y Paramount+.