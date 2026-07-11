Chiqui Tapia mantuvo la cábala con Messi y De Paul antes del duelo con Suiza: "Buscando dar un paso más"

En la antesala del partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia volvió a cumplir una de las cábalas que se repite en cada encuentro importante del equipo de Lionel Scaloni.

El presidente de la AFA compartió un momento con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la concentración argentina, donde los tres posaron mientras tomaban mate, una postal que ya se convirtió en una tradición antes de los compromisos mundialistas.

La foto que se repite antes de cada partido

Como ocurrió en los encuentros anteriores del torneo, Tapia publicó la imagen en sus redes sociales junto a un mensaje de aliento para el plantel.

"A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos", escribió el dirigente.

La fotografía fue rápidamente celebrada por los hinchas argentinos, que consideran el ritual una de las tantas cábalas que acompañan el recorrido de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

(X@tapiachiqui).



Argentina busca un lugar en semifinales

La Selección argentina enfrentará este sábado a Suiza en Kansas City con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

Con Lionel Messi como capitán y Rodrigo De Paul como una de las piezas clave del mediocampo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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