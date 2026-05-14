Bombazo: la decisión que tomó Dybala y que reaviva la ilusión de Boca

El futuro de Paulo Dybala volvió a generar titulares en el mundo Boca. El delantero argentino, de 32 años, decidió cambiar de representante y comenzó a trabajar con Kristian Bereit, un agente que mantiene vínculos directos con varios jugadores que pasaron o están relacionados con el club de la Ribera.

Este anuncio encendió rápidamente la ilusión de los hinchas xeneizes. Bereit no es un nombre ajeno al universo azul y oro: en su cartera de clientes se encuentran figuras que han formado parte de Boca o que mantienen una cercanía directa con el club. Entre ellos destacan:

Ander Herrera

Santiago Ascacíbar

Tomás Belmonte

Sergio "Chiquito" Romero

Marcos Rojo

El hecho de que Dybala se haya vinculado a un agente con experiencia en operaciones relacionadas con la institución porteña es, para muchos, un signo sugestivo en medio de la incertidumbre que rodea su futuro.

Contexto: Roma y la situación contractual

El cambio de representante de Dybala ocurre a pocas semanas de que quede libre en la Roma, club donde actualmente milita. Sin embargo, aún no hay definiciones sobre su continuidad en el club italiano.

Tras la reciente victoria de la Roma ante Parma, Dybala fue consultado sobre su futuro y respondió con un mensaje breve pero significativo:

"No sé nada, yo también quisiera saberlo", en diálogo con Sky Sports Italia.

Por su parte, el club italiano, según trascendió, pretende renovarle con una importante reducción salarial, un factor que podría influir decisivamente en su decisión.

La mirada de Boca: cautela e ilusión

Desde Brandsen 805, sede del club xeneize, la noticia fue recibida con una mezcla de expectativa y prudencia. No existe, hasta el momento, ninguna negociación formal ni confirmación oficial sobre un posible desembarco de Dybala en el club.

Sin embargo, varios elementos ponen en alerta al entorno xeneize:

Conocimiento previo del agente : Bereit sabe cómo moverse dentro del mercado relacionado con Boca y ya ha participado en operaciones vinculadas al club durante los últimos mercados.

: Bereit sabe cómo moverse dentro del mercado relacionado con Boca y ya ha participado en operaciones vinculadas al club durante los últimos mercados. Posible oportunidad de mercado : la salida de Dybala de la Roma y la posibilidad de una oferta competitiva podrían abrir un escenario favorable para Boca.

: la salida de Dybala de la Roma y la posibilidad de una oferta competitiva podrían abrir un escenario favorable para Boca. Impacto mediático y deportivo: más allá de la confirmación, el solo hecho de que un jugador de la jerarquía de Dybala pueda llegar genera un efecto inmediato en la hinchada y en la proyección deportiva del club.

Rumores, señales y expectativas

El cambio de representante de Dybala no significa que el cordobés esté cerca de ponerse la camiseta xeneize, pero el hecho no pasó inadvertido. La combinación de su estatus de campeón del mundo, la cercanía con Berecht, y la incertidumbre contractual en Roma, alimenta un clima de expectativa máxima entre los seguidores del club.

Para Boca, cualquier movimiento que involucre a Dybala no solo sería una operación deportiva, sino también un golpe de efecto en el mercado de pases y en la comunicación del club con su hinchada. La posibilidad de sumar un jugador de primer nivel internacional, con trayectoria y experiencia en grandes torneos, mantiene a la dirigencia y al cuerpo técnico en un estado de atención permanente ante cualquier novedad que pueda surgir en las próximas semanas.

En este contexto, el cambio de agente de Paulo Dybala se convierte en mucho más que un simple trámite contractual: es un indicio de que el mercado podría sorprender a Boca y al fútbol argentino, y que la historia de su posible llegada aún está lejos de definirse.