Bombazo: Racing despidió a Gustavo Costas tras el fracaso continental

La dirigencia de Racing tomó la decisión de rescindir el vínculo con Gustavo Costas como entrenador del primer equipo tras casi dos años en el cargo. La determinación fue adoptada por la conducción encabezada por el presidente Diego Milito y se produjo luego de semanas de creciente tensión alrededor del presente futbolístico de la institución.

La salida del entrenador se da en un contexto de fuerte desgaste entre el plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia, situación que se profundizó durante un semestre considerado muy negativo por las autoridades del club. Racing quedó eliminado tempranamente tanto del Torneo Apertura como de la Copa Sudamericana, dos golpes deportivos que terminaron por precipitar el final de un proceso que, hasta hace pocos meses, parecía consolidado.

Una decisión que se adelantó a la reunión prevista

La dirigencia de la "Academia" tenía planificada una reunión con Gustavo Costas para analizar el desarrollo del semestre y evaluar los pasos a seguir. Sin embargo, los dirigentes decidieron adelantarse a ese encuentro y comunicar directamente la resolución de finalizar el ciclo del entrenador.

La decisión resultó especialmente significativa porque fue la misma conducción la que había respaldado públicamente al técnico meses atrás mediante la renovación de su contrato hasta diciembre de 2028, fecha en la que finaliza el mandato de la actual comisión directiva. Pese a ese apoyo institucional previo, el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja fueron quienes se comunicaron con Costas para informarle oficialmente la medida.

El desenlace se produjo apenas después de la eliminación frente a Caracas de Venezuela en la Copa Sudamericana, un resultado que terminó funcionando como punto de quiebre definitivo para la conducción deportiva del club. El empate ante el conjunto venezolano dejó a Racing fuera de competencia y profundizó un escenario de cuestionamientos internos y externos.

Las señales que anticipaban el final

Tras la eliminación ante Caracas, fue el propio Gustavo Costas quien sembró dudas sobre su continuidad. Visiblemente golpeado por el resultado y el contexto deportivo, el entrenador evitó confirmar su permanencia y dejó una frase que reflejó el momento de incertidumbre que atravesaba el club.

"En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene parar y después ver".

Las declaraciones del técnico evidenciaron el impacto de la eliminación y anticiparon un escenario que finalmente se resolvió pocas horas más tarde con la decisión institucional de interrumpir el vínculo.

El deterioro deportivo también quedó reflejado en los números recientes del equipo. Racing solamente ganó dos de sus últimos once partidos, una secuencia que profundizó las críticas y alimentó la sensación de agotamiento del ciclo. La eliminación en el torneo continental y la salida anticipada del Torneo Apertura terminaron por consolidar la postura de la dirigencia.

Un ciclo marcado por títulos internacionales

Más allá del desenlace, el paso de Gustavo Costas por Racing quedará asociado a uno de los períodos internacionales más importantes de los últimos años para el club. El entrenador conquistó la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente la Recopa Sudamericana 2025, logros que fortalecieron su identificación histórica con la institución.

El ciclo había comenzado en enero de 2024 y se extendió durante 135 partidos. En ese lapso, Racing consiguió:

70 triunfos

25 empates

40 derrotas

Además de los títulos internacionales, el equipo alcanzó el subcampeonato del Torneo Clausura 2025, otro de los hitos deportivos de una etapa que combinó momentos de alto rendimiento con un cierre atravesado por la irregularidad.

El futuro inmediato de Racing

En las próximas horas, Gustavo Costas se despedirá formalmente del plantel profesional mientras la dirigencia comenzará la búsqueda de un reemplazante para encarar la continuidad de la temporada.

Por su parte, el plantel retomará los entrenamientos el lunes luego de la eliminación en la Copa Sudamericana y comenzará la preparación para el encuentro frente a Defensa y Justicia, programado para el próximo domingo en Jujuy.