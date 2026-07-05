Brasil busca romper su sequía y México quiere hacer historia ante Inglaterra en una jornada decisiva

El Mundial 2026 continúa este domingo 5 de julio con la segunda jornada de los octavos de final, una instancia que presenta dos compromisos de gran atractivo. La programación reúne a cuatro selecciones con realidades diferentes, aunque un mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final.

La jornada comenzará con el duelo entre Brasil y Noruega, un enfrentamiento que pondrá frente a frente a una de las selecciones más tradicionales del fútbol mundial y a un equipo que buscará seguir escribiendo una página inédita en su historia. Más tarde llegará el encuentro que concentra buena parte de la atención del día: México frente a Inglaterra, un partido que se disputará en la Ciudad de México y que puede representar un momento histórico para uno de los países anfitriones del campeonato.

Ambos compromisos se desarrollarán en escenarios de enorme relevancia dentro del certamen y ofrecerán contextos deportivos muy diferentes, tanto por el recorrido de sus protagonistas como por el presente con el que llegan a esta fase eliminatoria.

Brasil enfrenta un nuevo desafío

Brasil llega a los octavos de final atravesando una situación poco habitual para su historia mundialista. Desde la obtención del título en 2002, la selección brasileña acumula cinco campeonatos sin acercarse a las instancias finales del torneo, una estadística que marca la peor racha de resultados de su historia en las Copas del Mundo.

Además, su última participación en una semifinal ocurrió cuando organizó el Mundial de 2014, una campaña que concluyó con la histórica derrota por 1-7 frente a Alemania, resultado que quedó registrado como uno de los episodios más recordados del certamen. En esta oportunidad, la denominada Canarinha buscará dejar atrás esa serie de antecedentes y dar un nuevo paso en la competencia, aunque enfrente tendrá un rival que llega sin mayores presiones.

Noruega intentará superar un límite histórico

La selección de Noruega afrontará un desafío importante frente a Brasil en un contexto completamente distinto. Este representa apenas su cuarto Mundial, y hasta el momento nunca logró superar la instancia de octavos de final.

Las dos oportunidades anteriores en las que alcanzó esta fase fueron en 1938 y 1998, por lo que el partido frente al conjunto brasileño representa una nueva posibilidad de romper esa barrera histórica. A pesar de la diferencia en cuanto al recorrido internacional de ambos seleccionados, las previsiones anticipan un encuentro equilibrado y muy disputado, sin que exista un favorito claramente definido para quedarse con la clasificación.

El MetLife Stadium recibirá el primer encuentro del domingo

El compromiso entre Brasil y Noruega se disputará en el estadio que también albergará la final del Mundial 2026. Se trata del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium, ubicado en Estados Unidos.

El encuentro se jugará a las 17:00 horas.

México busca un nuevo paso

El segundo compromiso de la jornada tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del fútbol y enfrentará a México con Inglaterra. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, denominado por la FIFA durante este torneo como Estadio Ciudad de México, en la capital de uno de los países anfitriones del Mundial.

La clasificación del conjunto dirigido por Javier Aguirre generó un importante entusiasmo en el país, respaldado por un rendimiento que hasta el momento ha sido perfecto. México llega a esta instancia después de disputar cuatro partidos, con un saldo de cuatro victorias y ningún gol recibido, cifras que reflejan la solidez exhibida durante el campeonato.

El seleccionado mexicano disputará además el denominado "quinto partido", un objetivo largamente perseguido en la historia reciente de sus participaciones mundialistas.

Sin embargo, el logro tiene una particularidad. El equipo alcanzó esa instancia debido a que el Mundial 2026 incorporó una ronda adicional de eliminación directa, los dieciseisavos de final, por lo que todavía mantiene pendiente el desafío de clasificarse, por primera vez, a unos cuartos de final.

Inglaterra llega tras una clasificación trabajada

Del otro lado estará una selección de Inglaterra que debió afrontar partidos más complejos de lo esperado durante el desarrollo del campeonato. El equipo inglés viene de superar a República Democrática del Congo en un encuentro que logró remontar únicamente en los minutos finales.

Ahora afrontará un escenario completamente diferente, ya que jugará en un estadio donde la mayoría del público acompañará al seleccionado local. Además del respaldo que tendrá México desde las tribunas, Inglaterra deberá afrontar otro factor señalado por su entrenador, Thomas Tuchel, quien manifestó sus quejas por la altitud en la que se disputará el encuentro.

Ese contexto convierte al partido en uno de los compromisos más atractivos de la jornada de octavos de final. El duelo entre México e Inglaterra se jugará en el histórico Estadio Azteca, renombrado para el torneo como Estadio Ciudad de México.

Se jugará a las 21:00 horas del domingo.

La agenda completa del domingo

La programación correspondiente al domingo 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026 comprende los siguientes encuentros:

Brasil vs. Noruega Estadio: Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Estados Unidos. Horario: 17:00.

México vs. Inglaterra Estadio: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Horario: 21:00.



Con estos dos encuentros continuará la disputa de los octavos de final del Mundial 2026. Brasil intentará dejar atrás una prolongada sequía en las instancias decisivas frente a una Noruega que busca alcanzar por primera vez los cuartos de final, mientras que México procurará aprovechar el respaldo de su público y el rendimiento mostrado hasta el momento para enfrentar a una Inglaterra que llega tras una clasificación exigente y con el desafío adicional de jugar en un escenario que promete un ambiente mayoritariamente favorable al conjunto anfitrión.